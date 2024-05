VIDEO Proturaketne oklopne ploče, otporan na kemijsko i biološko oružje: U kakvom se to automobilu XI vozi beogradskim ulicama

Kineski šef države Xi Jinping započeo je u utorak navečer u dvodnevni posjet Srbiji, drugi u posljednjih osam godina, a na beogradskom aerodromu dočekao ga je kompletan srbijanski državni vrh predvođen predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Xi Jinping doputovao je simbolično na dan kad je u zračnim napadima NATO-a 1999. godine bombardirano kinesko veleposlanstvo u Beogradu u kojem su poginula tri kineska novinara, a 20 osoba je ranjeno.

Zrakoplov kineskog šefa države doletio je u pratnji MIG-ova Vojske Srbije, a u zračnoj luci dočekao ga je počasni vod garde VS-a, uz kratak folklorni program i poruke dobrodošlice na kineskom jeziku.

Xi Jinpinga dočekao je, kako navodi Blic, njegov automobil marke Hongqi dug 5,4 metra te težak 3,1 tonu. Automobil košta najmanje 700.000 dolara, izrađen je od posebnog oklopa, ima debele neprobojne prozore i sustav koji štiti od biološkog i kemijskog oružja. Hongqui, što se prevodi kao "crvena zastava", podružnica je FAW Cara koji je najstariji proizvođač automobila u Kini. Automobil je modificiran kako bi zaštitio kineskog predsjednika te on dolazi s nizom posebnih funkcija. Iako su mnoge specifikacije državna tajna, poznato je kako automobil ima proturaketne oklopne ploče.

U čast posjeta kineskog predsjednika Kula Beograd u kompleksu Beograd na vodi osvijetljena je sinoć bojama nacionalnih zastava Kine i Srbije. Xi, koji je na petodnevnoj europskoj turneji, doputovao je iz Francuske, a zapadni mediji njegov posjet Srbiji, a potom i Mađarskoj, vide kao nastavak širenja kineskog utjecaja u Europi.

Kina je u Srbiji angažirana u brojnim infrastrukturnim projektima - gradnji željeznice i autocesta, nacionalnog stadiona, rekonstrukciji termoelektrana. Kineske tvrtke vlasnici su i važnih resursa - željezare u Smederevu, te rudnika bakra i zlata u Boru, a u Beogradu i diljem Srbije otvorene su brojne robne kuće i trgovine s kineskom robom. Srbija svoju ekonomsku šansu i proboj na kinesko tržište vidi u Sporazumu o slobodnoj trgovini koji će će stupiti na snagu od srpnja ove godine.

