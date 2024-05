Carwiz rent a car predstavljat će Hrvatsku na natjecanju za europsku franšiznu nagradu

CARWIZ rent a car je Franšiza godine 2023. Ujedno, Carwiz rent a car je na svečanosti dodjele jedinstvenih franšiznih nagrada na hrvatskom i regionalnom tržištu, Franchise Brand Leader Award 2023, proglašen i najboljom hrvatskom izvoznom franšizom te dobitnikom nagrade za najveći izvozni iskorak. Za najbrže rastuću novu hrvatsku franšizu proglašena je franšiza Odgoj s glazbom a nagrada za najbrže rastuću hrvatsku franšizu na regionalnom tržištu pripala je Tinker labsu.

Nadalje, najbrže rastućom inozemnom franšizom na hrvatskom tržištu ocijenjena je franšiza Helen Donor English, dok Edukido odnosi nagradu za najbolju franšizu s društvenim učinkom. Najbolji primatelj franšize je Tinker labs za Republiku Hrvatsku.

Franšizna osoba 2023. je Anita Markota Štriga, članica Uprave Erste Card Cluba, za - kako stoji u obrazloženju odluke - djelovanje na promicanju franšiznog poslovanja i podrške franšiznom biznisu, šireći svijest o hrvatskim franšizama u svim segmentima društva i posebno među poslovnom zajednicom, nikad ne praveći razlike i umjetnu podjele na velike i male franšize.

Foto: PoslovniFM

Krešimir Dobrilović, osnivač i predsjednik Carwiz rent a cara, posebno je sretan zbog nagrada jer je Carwiz u šestu godinu djelovanja ušao s prisustvom na svim kontinentima s gotovo 400 lokacija u 35 zemalja. Samo u poslovnoj 2023. otvoreno je 11 novih zemalja i 130 lokacija, a potpisan je i prvi ugovor za Australiju s trajanjem od 30 godina. Rast je nastavljen i u 2024. i upravo sam stigao iz Dubaija gdje je potpisan ugovor kojim smo otvorili vrata Bliskom Istoku i Africi, istaknuo je Dobrilović.

U sklopu svečanosti svoje veliko iskustvo u franšiznom poslovanju i savjetovanju za franšizni business podijelio je Jonhn P. Heyes, USA, Chairman of Titus Center for Franchising Palm Beach Atlantic University koji je govorio o načinima kako izbaciti strahove iz razmišljanja o franšizama - Take the Fear Out of Franchising, što je i naziv njegov knjige koja se, povodom dodjele i njegovog dolaska u Hrvatsku, može Besplatno do subote preuzeti s Amazona.

- Otjerati strah iz franšiznog businessa možete ako vježbate svjesnost o stilu, postavite svoja očekivanja, dosegnete ta očekivanja, regrutirate svoju osobnost te si osigurate obuku i podršku, poručio je dr. Heyes.

Foto: PoslovniFM

- Brand čini osnovu franšiznog poslovanja. Potrebno je zaštititi prava franšizera, a pri tome zadržati i balans u pravima i obvezama stranaka. Kako je franšizni odnos dugotrajni odnos, bitno je detaljno urediti prava i obveze već prilikom sklapanja ugovora, uključujući i dio oko decommissioninga – prestanka prava korištenja elemenata branda, istaknule su Nina Čavlina Zrinšćak i Ana Mikulec, odvjetnice iz Odvjetničkog društva Jelić, Čavlina Zrinšćak i Sardelić.

Darka Bukovića, pokretača i direktora Nagrade, posebno veseli što je dodjela franšiznih nagrada, ne samo dobro primljena među poslovnom i franšiznom zajednicom, već se nagrada smatra prestižnom, važnom potvrdom uspješnosti i s dobrim temeljima za međunarodni uspjeh. Dodaje da sve to potvrđuje i godišnji rast franšiznog tržišta koji iznosi više od 20 posto.

Nakon pomne analize podataka iskristalizirano je i izabrano 26 finalista, kandidata za nekoliko franšiznih nagrada za 2023. godinu. O nagradama je odlučivalo Stručno međunarodno povjerenstvo u kojem su, uz hrvatske stručnjake, dr. Božu Skoku, dr. Tihomira Vraneševića i dr. Sašu Petra, bili čelnici franšiznih organizacija iz Mađarske, Slovenije, Rumunjske, Srbije, Makedonije, Hrvatske i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Ljiljana Kukec, predsjednica Hrvatske udruge za franšizno poslovanje FIP, članica Europske franšizne federacije i Svjetskog franšiznog vijeća, dobitnica je i posebnog priznanja žirija za ustrajan rad i angažman za promicanjem franšiznog posla, svojevrsno priznanje za minuli rad.

Posebno dizajnirana nagrada Franchise Brand Leader Award, u stvari je komad kamena, granitne kocke, sa svim svojim nesavršenim stranicama, ali istodobni simbol otpornosti i poduzetničke tvrdoće. Kako su se i sami dobitnici našalili, to je prava nagrada s težinom....

Organizaciju svečanosti i dodjelu franšiznih nagrada podržali su: Diners International Erste Card, Carwiz International, MBE Adriatic, Burza franšiza, Domino's pizza Hrvatska, Dječji Escape Room, Fast Review, Donum-pro, Franchise Development Croatia, Parlarum, Body Creator, Hotel International, Art of fun, Organizatori bez granica i Millenium promocija.

