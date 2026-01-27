FOTO Je li napravio nešto dosad nezamislivo: Pogledajte fotografije, bliski ljudi otkrili detalje

Američki predsjednik Donald Trump navodno je prestao bojati kosu, dopuštajući da postane prirodno sijeda. Ovo otkriće dolazi iz opsežne reportaže New York Magazinea, koju prenosi Irish Star i drugi mediji, usred pojačanih spekulacija o predsjednikovu zdravlju i fizičkom stanju. Prema riječima višeg suradnika iz Trumpova tima, ova promjena predstavlja jedino priznanje da predsjednik stari, unatoč njegovim javnim izjavama da je u "savršenom zdravlju" i da se osjeća "isto kao prije 40 godina". Trump je u nedavnom intervjuu za New York Magazine bio vidno bijesan na pitanja o zdravlju: 'Ako ćete pisati lošu priču o mom zdravlju, tužit ću New York Magazine do posljednjeg penija'. Suradnici ističu da Trump iza zatvorenih vrata pokazuje i druge znakove starenja. Jedan visoki dužnosnik rekao je da mu sluh "više nije što je bio", te da često traži da ljudi govore glasnije. Također se spominju kronična venska insuficijencija (poremećaj cirkulacije, zbog čega su mu gležnjevi bili otečeni), tamna mrlja na desnoj ruci (koju skriva šminkom ili zavojem, a Trump je pripisuje pretjeranom rukovanju i aspirinu) te slučajevi kada je djelovao umorno ili "pospano" na javnim događajima.

U siječnju 2025., dok su na televiziji u Mar-a-Lagu prikazivali bivšeg predsjednika Jimmyja Cartera u lijesu u Kapitolu, Trump je navodno rekao: 'Znate, za deset godina to ću biti ja'. Njegova glasnogovornica Karoline Leavitt izjavila je da se ne sjeća takve izjave. Trump javno odbacuje sve spekulacije o zdravlju. Njegova nova bijela kosa, odustajanje od prepoznatljive zlatno-narančaste boje – postala je simbol promjene koju ni on više ne može sakriti.

Podsjetimo, Trump je nedaavno izazvao rekcije na društvenim mrežama nakon što se pojavio s novom frizurom koja je pod svjetlima dvorane poprimila izrazito ružičasti sjaj. Tijekom govora na seminaru republikanskih zastupnika u Zastupničkom domu u Kennedy Centru, Trump je odstupao od scenarija, bjesnio je, kreveljio se, ali nova pahuljasta, ružičasta kosa postala je hit. Korisnici na platformi X odmah su reagirali brojnim komentarima. "Donald Trump je bolestan i treba ga smijeniti. I ZAŠTO MU JE KOSA DANAS RUŽIČASTA?“, napisao je jedan korisnik. Drugi je odgovorio: "Kao malo plavog ispiranja za starice, ali ružičastog!" Mnogi su novi izgled usporedili sa šećernom vatom ili se čak našalili da Trump izgleda kao "Barbie za umirovljenike".

Ovo nije prvi put da Trumpova frizura privlači globalnu pažnju. Michael Wolff ranije je otkrio da je predsjednikova prepoznatljiva kosa "namjerno napravljena" kako bi privukla maksimalnu pozornost. U knjizi Stormy Daniels "Potpuno otkrivanje" iz 2019. navodno se opisuje razgovor u kojem je Trump priznao da mu je frizura "smiješna", ali da ju je zadržao jer je postala njegov zaštitni znak. "Svi pričaju o tome", rekao je Trump prema Daniels. "To je moja stvar. To je moj zaštitni znak", navodno je rekao.