Američki predsjednik Donald Trump dobio je žestoki udarac od onih od kojih se najmanje nadao - od krajnjih desničara iz Alternative za Njemačku (AfD). Liderica AfD-a Alice Weidel kritizirala je Trumpa i odbacila njegove skandalozne izjave o ulozi njemačke vojske u Afganistanu. Trump je optužio NATO-ove trupe da su sklone borbi "udaljeni od prvih crta bojišnice". "Ne dijelim tu procjenu", odgovorila je Weidel Trumpu za Bild.de.
Njemačka je podržavala SAD s Bundeswehrom u Afganistanu 20 godina nakon terorističkih napada 11. rujna 2001. Između redaka šefica AfD-a Weidel optužila je Trumpa da laže: "U operacijama u Afganistanu ubijeno je 59 njemačkih vojnika Mnogi su ranjeni i još uvijek trpe posljedice", rekla je Weidel. "Jasno je da naši vojnici zaslužuju poštovanje i priznanje za svoju službu", zaključila je Alice Weidel.
Podsjetimo, Trumpova administracija više je puta javno podržala AfD, koji je, kao i Trump, kao svoj politički prioritet postavio obračun s ilegalnim imigrantima. Za mnoge u AfD-u, Trump je politički uzor – visokopozicionirani političari AfD-a održavaju bliske kontakte s Trumpovom administracijom.
S druge pak strane, Trump njemačku vlast na čelu s kancelarom Friedrichom Merzom optužuje da radi na uništenju identiteta Njemačke i Europe.
Elon Musk, bivša Trumpova desna ruka, preko svoje platforme X umiješao se u njemačku predizbornu kampanju u korist desničarsko-populističke Alternative za Njemačku (AfD). "Ili će Njemačka glasati za AfD ili će to biti kraj Njemačke", poručio je Musk na X-u uoči lokalnih izbora koji su se 14. rujna održali u najmnogoljudnijoj njemačkoj saveznoj pokrajini Sjeverna Rajna – Vestfalija.
Musk je već preko X-a utjecao na predizbornu kampanju za prijevremene parlamentarne izbore u veljači prošle godine pozivajući građane Njemačke da glasaju za AfD te je objavio intervju s predsjednicom AfD-a Alice Weidel.
Na saveznim izborima 2025. AfD je doživio uzlet i postao je druga najjača stranka iz demokršćanske Unije CDU/CSU. AfD je udvostručio broj glasova u odnosu na prethodne izbore s 10,4 na 20,8%, čime je osvojio više od 10,3 milijuna glasova. CDU/CSU osvojio je 28,5%, odnosno glasova 14,1 milijuna njemačkih državljana.
Njen sunarodnjak, njemački ministar obrane Boris Pistorius izjavio je da Berlin nije u mogućnosti opskrbiti Ukrajinu dodatnim sustavima protuzračne obrane Patriot. Govoreći na zajedničkoj konferenciji za novinare s litavskim ministrom obrane Arvidasom Anusauskasom, Pistorius je pozvao saveznike da pojačaju podršku ukrajinskoj protuzračnoj obrani, napominjući da Njemačka ima vrlo ograničene preostale kapacitete. Ovo je izravna poruka Ukrajini, dok se još uvijek čeka odgovor na pitanje ruskog predsjednika Putina: "Ako Europa želi rat, mi smo spremni". Prema medijima, granice s Rusijom osigurane su naporima tamošnjih zemalja, a europski vojno-industrijski kompleks do sada je proizveo više nego što su neki uspjeli ukrasti tijekom nekoliko desetaka godina, dok smo još bili u starom savezu. Istovremeno, treba se zapitati i kako je najjače svjetsko gospodarstvo iscrpljeno u samo četiri godine od strane globalno beznačajnog gospodarstva?