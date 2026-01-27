Naši Portali
OPTUŽILI SVOG IDOLA DA LAŽE

Trump im ovo neće zaboraviti: nož u leđa zabio mu njemački 'libling' - desničari iz AfD-a

FILE PHOTO: Far-right Alternative for Germany (AfD) co-leaders give a statement in Berlin
LIESA JOHANNSSEN/REUTERS
Autor
Antonio Mandir
27.01.2026.
u 12:29

Američki predsjednik optužio je njemačke vojnike da su u američkoj misiji u Afganistanu bili kukavice na frontu

Američki predsjednik Donald Trump dobio je žestoki udarac od onih od kojih se najmanje nadao - od krajnjih desničara iz Alternative za Njemačku (AfD).  Liderica AfD-a Alice Weidel kritizirala je Trumpa i odbacila njegove skandalozne izjave o ulozi njemačke vojske u Afganistanu. Trump je optužio NATO-ove trupe da su sklone borbi "udaljeni od prvih crta bojišnice".  "Ne dijelim tu procjenu", odgovorila je Weidel Trumpu za Bild.de

Njemačka je podržavala SAD s Bundeswehrom u Afganistanu 20 godina nakon terorističkih napada 11. rujna 2001. Između redaka šefica AfD-a Weidel optužila je Trumpa da laže: "U operacijama u Afganistanu ubijeno je 59 njemačkih vojnika Mnogi su ranjeni i još uvijek trpe posljedice", rekla je Weidel. "Jasno je da naši vojnici zaslužuju poštovanje i priznanje za svoju službu", zaključila je Alice Weidel. 

Podsjetimo, Trumpova administracija više je puta javno podržala AfD, koji je, kao i Trump, kao svoj politički prioritet postavio obračun s ilegalnim imigrantima. Za mnoge u AfD-u, Trump je politički uzor – visokopozicionirani političari AfD-a održavaju bliske kontakte s Trumpovom administracijom.

S druge pak strane, Trump njemačku vlast na čelu s kancelarom Friedrichom Merzom optužuje da radi na uništenju identiteta Njemačke i Europe.

Elon Musk, bivša Trumpova desna ruka, preko svoje platforme X umiješao se u njemačku predizbornu kampanju u korist desničarsko-populističke Alternative za Njemačku (AfD). "Ili će Njemačka glasati za AfD ili će to biti kraj Njemačke", poručio je Musk na X-u uoči lokalnih izbora koji su se 14. rujna održali u najmnogoljudnijoj njemačkoj saveznoj pokrajini Sjeverna Rajna – Vestfalija.
Musk je već preko X-a utjecao na predizbornu kampanju za prijevremene parlamentarne izbore u veljači prošle godine pozivajući građane Njemačke da glasaju za AfD te je objavio intervju s predsjednicom AfD-a Alice Weidel.  

Na saveznim izborima 2025. AfD je doživio uzlet i postao je druga najjača stranka iz demokršćanske Unije CDU/CSU. AfD je udvostručio broj glasova u odnosu na prethodne izbore s 10,4 na 20,8%, čime je osvojio više od 10,3 milijuna glasova. CDU/CSU osvojio je 28,5%, odnosno glasova 14,1 milijuna njemačkih državljana.

Ključne riječi
Afganistan NATO Bundeswehr AfD Alternativa za Njemačku Alice Weidel Donald Trump

Komentara 8

Pogledaj Sve
ZO
zoranlelic
13:09 27.01.2026.

Njen sunarodnjak, njemački ministar obrane Boris Pistorius izjavio je da Berlin nije u mogućnosti opskrbiti Ukrajinu dodatnim sustavima protuzračne obrane Patriot. Govoreći na zajedničkoj konferenciji za novinare s litavskim ministrom obrane Arvidasom Anusauskasom, Pistorius je pozvao saveznike da pojačaju podršku ukrajinskoj protuzračnoj obrani, napominjući da Njemačka ima vrlo ograničene preostale kapacitete. Ovo je izravna poruka Ukrajini, dok se još uvijek čeka odgovor na pitanje ruskog predsjednika Putina: "Ako Europa želi rat, mi smo spremni". Prema medijima, granice s Rusijom osigurane su naporima tamošnjih zemalja, a europski vojno-industrijski kompleks do sada je proizveo više nego što su neki uspjeli ukrasti tijekom nekoliko desetaka godina, dok smo još bili u starom savezu. Istovremeno, treba se zapitati i kako je najjače svjetsko gospodarstvo iscrpljeno u samo četiri godine od strane globalno beznačajnog gospodarstva?

AL
alojzvodic
12:39 27.01.2026.

Nikada AfD nije bio saveznik Amerike ili Rusije. Amerika je danas objavila novu strategiju obrane. Prema njoj, Europa ostaje sama. Rusi su objavili i prvu reakciju: Nema više rasprave, borba je otvorena. Faza rasprave je završena. Onaj tko danas ii dalje govori o dijalogu, kompromisu ili čekanju, kad je u pitanju Europa, u stvarnosti samo odgađa neizbježno i time, svjesno ili nesvjesno, pristaje na poraz. Rasprava se u tom kontekstu ne doživljava kao znak razuma, nego kao oblik kapitulacije. Svijet više nije neutralan prostor u kojem se sudaraju ideje, nego bojno polje na kojem se sudaraju sustavi vrijednosti. Ne postoji sigurna udaljenost, oni su tu kraj nas, s koje se može promatrati što će se dogoditi. Svaka pasivnost znači svrstavanje, a svako odgađanje djelovanja znači prihvaćanje tuđih pravila igre. Poruka je jasna i ne ostavlja prostor za neutralnost. Prema onom što je pred nama, borba je već počela, povijest se ponovno ubrzala, a oni koji još raspravljaju riskiraju da ostanu bez prava glasa u domovini i svijetu koji se pred njihovim očima preoblikuje.

Avatar majkarusija
majkarusija
12:57 27.01.2026.

SAD je javno objavio svoju buduću vojnu doktrinu. EU im više nije u fokusu kao partner. Povlače dobar dio snaga iz EU. U Europi ostaju partneri samo pojedinim zemljama koje pokazuju volju za partnerstvom sa SAD-om, bez da ih se poziva da napuste EU. Tu za sada prednjače Poljska, Mađarska i Kosovo. E pa draga moja HR biraj.

