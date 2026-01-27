Trump im ovo neće zaboraviti: nož u leđa zabio mu njemački 'libling' - desničari iz AfD-a

Američki predsjednik Donald Trump dobio je žestoki udarac od onih od kojih se najmanje nadao - od krajnjih desničara iz Alternative za Njemačku (AfD). Liderica AfD-a Alice Weidel kritizirala je Trumpa i odbacila njegove skandalozne izjave o ulozi njemačke vojske u Afganistanu. Trump je optužio NATO-ove trupe da su sklone borbi "udaljeni od prvih crta bojišnice". "Ne dijelim tu procjenu", odgovorila je Weidel Trumpu za Bild.de.

Njemačka je podržavala SAD s Bundeswehrom u Afganistanu 20 godina nakon terorističkih napada 11. rujna 2001. Između redaka šefica AfD-a Weidel optužila je Trumpa da laže: "U operacijama u Afganistanu ubijeno je 59 njemačkih vojnika Mnogi su ranjeni i još uvijek trpe posljedice", rekla je Weidel. "Jasno je da naši vojnici zaslužuju poštovanje i priznanje za svoju službu", zaključila je Alice Weidel.

Podsjetimo, Trumpova administracija više je puta javno podržala AfD, koji je, kao i Trump, kao svoj politički prioritet postavio obračun s ilegalnim imigrantima. Za mnoge u AfD-u, Trump je politički uzor – visokopozicionirani političari AfD-a održavaju bliske kontakte s Trumpovom administracijom.

S druge pak strane, Trump njemačku vlast na čelu s kancelarom Friedrichom Merzom optužuje da radi na uništenju identiteta Njemačke i Europe.

Elon Musk, bivša Trumpova desna ruka, preko svoje platforme X umiješao se u njemačku predizbornu kampanju u korist desničarsko-populističke Alternative za Njemačku (AfD). "Ili će Njemačka glasati za AfD ili će to biti kraj Njemačke", poručio je Musk na X-u uoči lokalnih izbora koji su se 14. rujna održali u najmnogoljudnijoj njemačkoj saveznoj pokrajini Sjeverna Rajna – Vestfalija.

Musk je već preko X-a utjecao na predizbornu kampanju za prijevremene parlamentarne izbore u veljači prošle godine pozivajući građane Njemačke da glasaju za AfD te je objavio intervju s predsjednicom AfD-a Alice Weidel.

Na saveznim izborima 2025. AfD je doživio uzlet i postao je druga najjača stranka iz demokršćanske Unije CDU/CSU. AfD je udvostručio broj glasova u odnosu na prethodne izbore s 10,4 na 20,8%, čime je osvojio više od 10,3 milijuna glasova. CDU/CSU osvojio je 28,5%, odnosno glasova 14,1 milijuna njemačkih državljana.