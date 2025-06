Carinik koji je već osuđen na šest godina zatvora, zaradio optužnicu i zbog akcije General

Zoran Erjauc (50), koji je zbog svoje uloge u krijumčarenju oko 500 kilograma kokaina, koji su nađeni 2021. u Luci Ploče, te godine bio uhićen, a u međuvremenu je i osuđen na šest godina zatvora, zaradio je još jednu optužnicu. USKOK ga tereti da je bio dio zločinačkog udruženja koje je od listopada 2019. do 19. ožujka 2021. djelovalo na području Hrvatske, Srbije, BiH i Ekvadora. Udruženje je činilo 14 državljana Srbije, državljanin Grčke i dvojica državljana BiH, među kojima je i Zdravko Šagolj Piske, bivši je zapovjednik HVO-a i zapovjednik brigade Herceg Stjepan, koji je lai u studenom u sklopu akcije General uhićen u BiH. Ta akcija za cilj je imala detektirati osobe kojima je bilo namijenjeno 500 kilograma kokaina zaplijenjenog 2021. u Pločama,, a zahvaljujući dekripciji podataka sa SKY-a, utvrđeno je da je kokain vrijedan oko 55 milijuna eura, bio namijenjen - Balkanskom kartelu.

Što se tiče Erjauca, USKOK ga novom optužnicom tereti za ulogu koju je imao u zločinačkom udruženju, razotkrivenom u akciji General. Prema optužnici, pripadnici kriminalne organizacije u svoje su poslove uključili i Erjauca, ali i druge za sada nepoznate osobe. Cilj kriminale organizacije bio je, navodi USKOK, kontinuirano stjecanje znatne nepripadne imovinske koristi nabavom, uvozom, prijevozom, skladištenjem i preprodajom kokaina radi njegovog plasiranja na ilegalnom narko-tržištu Srbije te Bosne i Hercegovine.

- Pripadnici kriminalne grupacije su ispunjavali dodijeljene im zadaće sukladno svojim ulogama pa je tako dio njih osiguravao financijska sredstva za kupovinu kokaina u Ekvadoru, dok je dio osiguravao neposredni kontakt s ilegalnim dobavljačima kokaina s kojima su dogovarali nabavne cijene i kupnju droge. Jedan od pripadnika kriminalne grupacije bio je zadužen za organizaciju ubacivanja droge u podnu konstrukciju brodskih kontejnera, dok su dvojica pripadnika navedene kriminalne grupacije bila zadužena za pronalazak drugih članova koji će osiguravati nesmetani prihvat pošiljki kokaina po dolasku u Europu, kao i njegovu dopremu do krajnjeg odredišta. Radi navedenog su u djelovanje zločinačkog udruženja uključili okrivljenika te su pronašli odgovorne osobe trgovačkih društava za kupoprodaju voća i povrća kako bi se pod krinkom legalnog transporta roba u okviru njihovog redovnog poslovanja brodskim prekooceanskim putem do luke Ploče dopremio kokain - navodi USKOK.

Uloga Erjauca, prema optužnici bila je da kao carinski službenik u Carinskom uredu Ploče osigura neometan prihvat i provoz kontejnera sa skrivenom drogom kroz Luku Ploče. USKOK navodi da nakon što s dvojica pripadnika zločinačke organizacije od lipnja 2020. do ožujka 2021. s nepoznatim osobama iz Ekvadora dogovorili nabavu pola tone kokaina, u brodski kontejner koji je prevozio banane utovarena su 504 paketa kokaina. Navedeni kontejner je 28. veljače 2021. doplovio u luku u Grčkoj gdje je iskrcan, da bi potom 12. ožujka 2021. bio utovaren u brod koji je nastavio plovidbu do Luke Ploče gdje je iskrcan u ožujku 2021. Erjauca se tereti da je sukladno svom zaduženju, dvojici pripadnika zločinačkog udruženja davao informacije vezane za proceduru kontrole kontejnera pri uplovljavanju brodova u luku Ploče. Obavještavao ih je, navodi USKOK, i u o provozu probnih kontejnera za jedno trgovačko društvo. Na sebe je preuzeo obvezu i da po broda u luku osigura siguran i neometan provoz kontejnera do dogovorenog odredišta. Međutim, kako je Erjauc 8. veljače 2021. uhićen, za ovaj transport nije mogao ispuniti dodijeljenu mu ulogu. Policija je prvo čekala tko će doći po drogu, a zatim je 19. ožujka 2021. obavljena i službena pretraga kojom je nađeno 505,5 kilograma kokaina, koji po procjenama, vrijedi najmanje 55 milijuna eura.

Zbog tog kokaina je u Hrvatskoj osuđeno više osoba na zatvorske kazne, a oduzeta je i imovina vrijedna oko 10 milijuna kuna. Dio optuženika se nagodio s USKOK-om nakon priznanja krivnje. No Erjauc se nije odlučio na priznanje krivnje, pa je nakon suđenja osušen na šest godina zatvora.