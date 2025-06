Kolumbijski karteli u Europu prokrijumčarili pet tona kokaina, sakrili ga u smrznutom prahu juke

Međunarodna operativna akcija kodnog imena GUANACASTE, koja traje od prošlog ljeta, razotkrila je kriminalnu skupinu koja je u Europu iz Kostarike preko Španjolske i Portugala krijumčarila ogromne količine kokaina. Operaciju je koordinirao Europol, a cilj joj je bio razotkriti kriminalnu mrežu koja je distribuirala kokain po Europi i to nakon što bi bio dopremljen iz Kostarike. Prethodno su u Kostariki osnovane legalne tvrtke koje su se koristile za primanje, skladištenje i daljnji transport kokaina iz Kolumbije.

Droga se skrivala u smrznutom prahu juke. (juka je biljka koja raste u Južnoj Americi i na Karibima, a koristi se kao ukrasno bilje, za izradu košara, predmeta od pruća, no može se koristiti i u medicini, op.a), te transportirala uglavnom brodovima, no ponekad i avionima. Prema onom što je do sada utvrđeno, pripadnici kriminalne skupine, kokain bi prvo stavili u tanke listove, a zatim bi ga sakrili u smrznuti prah juke. S obzirom na gustoću i boju juke, kokain ne bio otkriven prilikom skeniranja tijekom carinskih pregleda, a činjenica da je droga bila skrivena među smrznutim teretom, onemogućilo je da te pošiljke nanjuše psi za detekciju droga.

Činjenica da je droga transportirana iz Kostarike je također zanimljiva, pa je otkriveno da se spomenuta kriminalna organizacija jednostavno prilagodila onom što se događa na terenu. A događa se da policijske i carinske kontrole postaju sve učestalije u nekim drugim lukama, kao što je Guayaquila u Ekvadoru. Ekvador je od jedne od najsigurnijih zemlja Južne Amerike, unatrag nekoliko godina postao narko demokracija nakon što su kolumbijski karteli počeli koristiti njegove luke za svoje poslovanje.

S dolaskom kolumbijskih kartela, došle su i njihove metode i krvi obračuni. No kako razne policijske organizacije pojačavaju kontrole, karteli nalaze druge načine za transport kokaina u Europu pa je sada razotkrivena kriminalna skupina počela poslovati iz Kostarike. Znači li to da će Kostarika uskoro postati novo transportno središte kolumbijskih kartela, za sada je teško reći, no nema sumnje da je mogući obrazac "poslovanja" uspostavljen.

Spomenuta kriminalna skupina Kostariku je za skladištenje kokaina i njegov daljnji transport u Europu koristila neko vrijeme, a kokain je transportirala u smrznutom prahu juke. Kako je drogu bilo teško otkriti skeniranjem ili uz pomoć pasa za detekciju droga, kriminalna skupina je je više puta prije no što je otkrivena, prokrijumčarila kokain u Španjolsku i Portugal. Tamo se droga vadila, a dio skupine je razotkriven lanjskog ljeta u Portugalu kada je uhićeno sedam osoba koje su imale zadatak da izvuku drogu iz smrznutog praha juke. Nekoliko mjeseci kasnije, 13 osoba je uhićeno i u Španjolskoj i tada je utvrđeno da su se osumnjičenici osnovali legalne kompanije koje su koristili za daljnji transport kokaina. Među onima koji su bili uhićeni je bio državljanin Dominikanske Republike koji je bio stacioniran u Barceloni i bio je zadužen za daljinu distribuciju kokaina po Europi.

Druga faza istrage dogodila se prije nekoliko dana kada je u Kostarici uhićeno 12 osoba, među kojima je bio i šef kriminalne organizacije. Od lanjskog ljeta do danas s tom međunarodnom operacijom povezana je ukupno 21 zapljena kokaina u Kostarici, Belgiji, Španjolskoj, Portugalu, Njemačkoj i Nizozemskoj, a ukupno su zaplijenjene 5,4 tone kokaina. Europol tvrdi da je razotkrivena cijela kriminalna organizacija s obje strane tog lanca, odnosno da su u Kostariki uhićeni dobavljači, a u Europi distributeri kokaina.