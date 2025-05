Tko je glavni osumnjičeni u akciji Karbon? Pao dok je iz Hrvatske pokušao otići u Srbiju

U akciji USKOK-a i policije nazvanoj "Karbon" uhićeno je ukupno šest osoba na području Istre i Zagreba, a kao najpoznatije ime među njima ističe se ono Tina Šlogara. Kako se neslužbeno saznalo, uhićeni su zbog šverca velikih količina marihuane, dok se jedan od osumnjičenih tereti i za prodaju veće količine tzv. crnog kokaina, zbog čega je akcija i dobila naziv "Karbon". Riječ je o kokainu koji je kemijski dorađen i izmijenjen kako bi se prikrila njegova namjena i time olakšalo njegovo krijumčarenje.

Zločinačko udruženje

USKOK je u subotu ujutro objavio kako su u tijeku uhićenja i hitne dokazne radnje koje provode policijski službenici Policijske uprave primorsko-goranske po nalogu USKOK-a. Navedene radnje provode se na području Zagreba i Istre u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile kaznena djela iz oblasti kriminaliteta droga, kaznena djela protiv života i tijela te opće sigurnosti, sve u sastavu zločinačkog udruženja. Policija je po nalogu USKOK-a jučer pretraživala kuće, poslovne prostore i vozila osumnjičenika nakon čega su dovedeni u USKOK na ispitivanje.

Tijekom dana oglasila se i Policijska uprava primorsko-goranska: "U tijeku je realizacija kriminalističkog istraživanja policijskih službenika linije kriminaliteta droga Policijske uprave primorsko-goranske, u suradnji s policijskim službenicima linije kriminaliteta droga PU zagrebačke i PU vukovarsko srijemske te JSIP PU zagrebačke, a u koordinaciji sa Službom kriminaliteta droga PNUSKOK-a i Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, u odnosu na više osoba zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela iz domene kriminaliteta droga, kaznenih djela protiv života i tijela te opće sigurnosti, sve u sastavu zločinačkog udruženja. Trenutačno se u okviru kriminalističkog istraživanja provode hitne dokazne radnje", stoji u priopćenju.

Uhićenja su povezana s Tinom Šlogarom koji je u rujnu 2023. već bio uhićen u Belgiji zbog sumnje da je u tu zemlju s više osoba dopremio oko 2,7 tona kokaina. Šlogar je nakon uhićenja u Belgiji jedno vrijeme bio u tamošnjem pritvoru. No otprilike prije godinu dana pušten je na slobodu te je neometano boravio u Hrvatskoj i inozemstvu. Prema neslužbenim informacijama, sada je uhićen na graničnom prijelazu dok je iz Hrvatske pokušao prijeći u Srbiju. Kada je u rujnu uhićen u Belgiji, uz njega je bilo uhićeno ukupno 20-ak osoba, i to u trenutku dok su u skladištu pretovarivali kokain iz brodskih kontejnera u kojima je prokrijumčaren iz Južne Amerike.

Šlogar je, inače, do uhićenja u Belgiji imao čist dosje. Bio je diplomirani ekonomist iz ugledne zagrebačke obitelji te vlasnik nekoliko manjih tvrtki među kojima su bile i one koje su se bavile rent-a-car uslugama. No mediji su poslije ipak objavili neke njegove starije fotografije u društvu osoba koje se u Hrvatskoj vezalo za kriminalni milje. Kako je u posljednje vrijeme razbijeno nekoliko kriminalnih organizacija koje se bave krijumčarenjem droge, a one su razotkrivene zahvaljujući komunikaciji preko kriptiranog SKY-a, moguće je da je i Šlogarovo uhićenje proizašlo iz dokaza prikupljenih na taj način.

Ugrađuje se u materijale

Spomenuli smo kako se u ovoj akciji prvi put u Hrvatskoj spominje tzv. crni kokain, koji se sve češće koristi na tržištu narkotika kako bi se nadmudrile granične i policijske službe. Za razliku od klasičnog kokaina koji je bijeli prah, crni kokain tamne je boje. Katkad se ugrađuje u materijale poput plastike, tkanine ili papira zbog čega ga je teško prepoznati čak i sofisticiranim uređajima za detekciju. Tako ga se zna skrivati u svakodnevnim predmetima poput odjeće i obuće...

Kako se navodi, ideja stvaranja tzv. crnog kokaina potječe iz 1980-ih godina kada je čileanski diktator August Pinochet, navodno, naredio svojoj vojsci izgradnju tajnog laboratorija za proizvodnju takvog kokaina kako bi se on lakše krijumčario u Ameriku i Europu, a time bi Pinochet sebi osigurao novac za financiranje diktature.

