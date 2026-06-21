Njemačka sprema veliku promjenu: Više od pet milijuna radnika moglo bi ostati bez povlastice

Mirovinska komisija u Njemačkoj predložila je opsežne promjene mirovinskog sustava koje bi mogle pogoditi milijune radnika. Među najznačajnijim prijedlozima nalazi se reforma takozvanih "mini poslova" (mini job), oblika zaposlenja koji je godinama bio popularan zbog poreznih i mirovinskih olakšica, piše Fenix magazin.

Prema prijedlogu komisije, mini poslovi izgubili bi svoj dosadašnji poseban status, a većina radnika koji ih obavljaju morala bi početi plaćati doprinose za socijalno i mirovinsko osiguranje. Trenutačno mini job omogućuje zaradu do 603 eura mjesečno uz minimalna davanja, zbog čega mnogi radnici ostvaruju gotovo istu neto i bruto plaću. Upravo je ta pogodnost jedan od razloga velike popularnosti takvog oblika rada.

Prema novim planovima, iznimka bi ostala samo za studente kojima bi i dalje bilo dopušteno raditi u okviru mini job sustava bez dodatnih doprinosa. Promjene bi najviše pogodile radnike u trgovini, ugostiteljstvu, privatnim kućanstvima te velik broj žena koje rade skraćeno radno vrijeme. Mnogi od njih trenutačno ostvaruju dodatni prihod bez značajnijih odbitaka, a reforma bi im smanjila mjesečna primanja.

S druge strane, zagovornici reforme tvrde da bi radnici dugoročno profitirali jer bi stjecali veća individualna mirovinska prava i osigurali si stabilniju mirovinu u budućnosti. Njemački mediji upozoravaju da bi reforma mogla imati i neželjene posljedice. Postoji bojazan da bi dio poslova mogao završiti u sivoj ekonomiji, odnosno neprijavljenom radu, osobito u sektorima poput ugostiteljstva i rada u kućanstvima.

Mini job trenutačno koristi više od pet milijuna ljudi u Njemačkoj, zbog čega bi eventualno usvajanje reforme predstavljalo jednu od najvećih promjena na tržištu rada posljednjih godina. Prijedlog je za sada tek preporuka mirovinske komisije, a o mogućem uvođenju novih pravila odlučivat će njemačke vlasti u nadolazećem razdoblju.