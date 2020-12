Čačić Stožeru: Treba odmah uvesti online nastavu u serdnje škole i više razrede osnovnih

U bolnicama u Varaždinskoj županiji prije tri tjedna na kisiku su bila 172 pacijenta, prije tri dana 272, a jučer je taj broj iznosio 258, što znači da je zaustavljen rast.

– Broj novozaraženih unutar tjedan dana drži se ispod 2000, posljednja tri dana nemamo rast osoba na bolničkom liječenju, uravnotežen je broj novih prijema i broj otpuštenih iz bolnice. Također, udio pozitivnih unutar testiranih se smanjio za dva postotna boda na 42 posto. Znamo da su sve to trenutni pokazatelji i da se to može brzo promijeniti, no neupitno je da bi bez ovih mjera koje su stupile na snagu prije dva tjedna, naš bolnički sustav prešao već svoju granicu izdržljivosti. Isto tako treba naglasiti da je nacionalni stožer sve te mjere preslikao na nacionalnu razinu kad je Hrvatska imala sedmodnevnu incidenciju od 520 slučajeva na 100.000 stanovnika, dok su mjere za Varaždinsku županiju prihvaćene tek kada je sedmodnevna incidencija bila već iznad 900 – rekao je načelnik Stožera civilne zaštite Varaždinske županije Robert Vugrin, koji je sumirao rezultate pooštrenih mjera koje je ta županija donijela prije ostalih. U međuvremenu je županijski stožer tražio i dobio produljenje posebnih mjera do 21. prosinca, a dana je i preporuka o prelasku na online model nastave svim višim razredima osnovnih škola do 23. prosinca, kao i produljenje online nastave za srednje škole do 23. prosinca.

– Poseban naglasak stavljen je na trgovine i trgovačke centre jer znamo da pred Božić dolazi do povećane koncentracije ljudi na malom prostoru. Trgovine moraju stoga osigurati poštovanje epidemioloških mjera i mora se spriječiti stvaranje redova čekanja. Za svakog kupca mora biti osigurano najmanje 10 kvadrata, a trgovački centri zatvorenog tipa moraju dodatno provjeravati temperaturu kupcima – dodao je Vugrin. Varaždinska županija je prije tri tjedna imala 1500 novozaraženih tjedno, 172 osobe na bolničkom liječenju, a udjel pozitivnih u ukupnim testovima bio je 37 posto.

– Već se tada vidjelo da su mjere nedjelotvorne, a nije postojala spremnost za dodatnim restrikcijama u sektoru ugostiteljstva i rekreativnog sporta – naglasio je Vugrin.

Župan Radimir Čačić napominje da je potpuno jasno da Hrvatska strahovito kasni sa svojim mjerama. Siguran je da su oni koji su govorili, a takvih je bilo i među najodgovornijima u ovoj zemlji, da mjere ne daju rezultate, svjesno lagali.

– Za to se snosi odgovornost. Sve mjere i uvijek daju rezultate, pitanje je samo jesu li dovoljno jake, ublažuju li krivulju i dovode li ju u horinzontalu ili do pada. Iz ključnih brojeva se vidi da smo ovog trenutka dovedeni u horizontalu, s blagim padom, nakon samo 14 dana. Hrvatska će otprilike slične rezultate imati za sljedećih četiri do pet dana – rekao je Čačić koji smatra da nije vrijeme za ostavke članova Nacionalnog stožera u kriznoj situaciji. Bit će vremena na analizu. Nacionalnom stožeru poručuje da odmah uvede online za srednje škole i više razrede osnovnih škola. To je, vjeruje, donja granica mjera koje se moraju uvesti. Smatra da se mjere neće ublažiti 21. prosinca.