Reportaža iz varaždinske bolnice: 'Ovdje je ratno stanje'

Zbilja sam pazila i na sebe i na druge i ne znam gdje sam se zarazila. Negdje sam je ulovila. Gotovo da i nemam simptome, temperatura je 36,8, ništa me ne boli, samo sam izgubila osjet okusa i njuha. Ipak sam otišla na testiranje i sad čekam rezultate – kaže nam 46-godišnja Varaždinka Jasenka koja danas nije otišla na posao. Ostala je doma jer misli da ima koronu.

Rekordne brojke u Hrvatskoj

U toj je županiji danas bilo 197 novih zaraženih, a sedmodnevna incidencija je 1050 na 100.000 stanovnika. U Hrvatskoj je zabilježeno čak 3603 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2, čime se broj aktivnih slučajeva popeo na 20.691. Među njima je 2136 pacijenata na bolničkom liječenju, a na respiratoru ih je 240. Preminulo je 56 osoba. U Varaždinskoj županiji u 24 sata preminulo je deset pacijenata pozitivnih na koronavirus, ukupno 73 u ovom mjesecu.

– I dalje ima skroz apatičnih, koji kažu da im ništa ne može biti i baš im je svejedno za druge. Oni su najpametniji i neće im nitko soliti pamet. Hvala Bogu, u većini su oni koji znaju da je veća mogućnost da sve ovo brže i bezbolnije prođe ako se bolje pazimo. Bojimo se, neki za svoje starije i bolesne, a neki onako samo za sebe – kaže Jasenka.

Kod kuće je ostala i 35-godišnja Renata.

– Ne bojim se. Liječnica kaže da su se pojavili prvi simptomi i u petak idem na testiranje. Strah me samo da nehotice virus ne prenesem nekom starijem ili osjetljivijem. Mislim da vjerojatno i nisam zaražena jer, kad zahladi, često me muče sinusi, ali doktorica ne želi riskirati s obzirom na brojke koje imamo u županiji – kaže.

Otkako su od prošle subote kafići i restorani zatvoreni, varaždinske ulice su nekako beživotne.

– Čini mi se da su ljudi stvarno zabrinuti, da se ne ponašaju nonšalantno i da stvarno situaciju doživljavaju vrlo ozbiljnom, kakva i jest. Evidentna je puno manja frekvencija ljudi. Velikoj većini na licima se iščitava to neko sumorno raspoloženje i zabrinutost. Uvijek ima i manji dio onih koji se ponašaju kao da se njih to ne tiče i koji od svega rade sprdnju. Većina je ipak ozbiljno sve shvatila i pokušava se sa svime nositi najbolje što zna i izbjeći ono najgore – kaže.

Klupe na varaždinskom Trgu slobode su prazne. Hladno je. U trgovinama je malo ljudi, čak i u inače frekventnoj Dućanskoj ulici. Na Korzu jelka visoka jedanaest metara nagovješćuje da dolaze blagdani. Advent će ove godine biti skromniji nego prije.

– Mi danas govorimo o ratnom stanju – zavapio je Nenad Kudelić, ravnatelj Opće bolnice Varaždin u kojoj je na liječenju 212 pacijenata, obolijevaju sve mlađi i sve je više onih s težom kliničkom slikom.

– Samo u posljednja 24 sata deset pacijenata je umrlo od posljedica infekcije koronavirusom, a to je pet puta veća smrtnost nego što je to inače normalno u ovo doba godine – napominje. Vojni šatori ispred bolnice u ovom trenutku služe kao tranzicijski odjel za privremeni smještaj pcijenata do transporta na druge lokacije, no kako stvari stoje, šatori će, kaže, vjerojatno postati novi stacionarni odjel. S devet respiratora došli su do 23 respiratora, a još dva stižu.

– No postavlja se pitanje smještaja i ljudi koji će s njima raditi. Ova situacija u Varaždinu, ako se ubrzo ne uvedu strože mjere u cijeloj Hrvatskoj, preslikat će se i na ostale županije. A u tom trenutku dolazi do sloma kompletnog zdravstvenog sustava – upozorio je ravnatelj Kudelić i dodao da povećanje broja pacijenata više nije linearno, nego postaje eksponencijalno.

– Procjene su da sadašnji kapaciteti od 230 mjesta, bez šatora, mogu izdržati još jedan do tri dana. Voditeljica Odjela za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje prim. Renata Krobot rekla je da je u jedinici intenzivnog liječenja trenutno 16 pacijenata, a 14 je na respiratoru. Od 17. listopada je na toj jedinici hospitalizirano 64 pacijenata, smrtnost na respiratoru je 77 posto, a prosječna dob umrlih 67 godina.

Korona drugi uzrok smrti

Među preminulima u OB-u Varaždin bili su i pacijenti s blažim komorbiditetima, a primarno su u bolnicu stigli jer su imali obostranu upalu pluća s komplikacijama pa su morali na respirator. Da nisu imali koronavirus, bili bi živi i ne bi se ni javili u bolnicu, rekla je prim. Krobot. Podršku varaždinskim liječnicima došao je dati predsjednik Liječničke komore Krešimir Luetić. Sa stopom od 50 umrlih dnevno, koronavirus je, rekao je, postao drugi uzrok smrti u Hrvatskoj, iza kardiovaskularnih bolesti.

– Nastavi li rasti ta stopa, korona će uskoro postati vodeći uzrok smrti u Hrvatskoj – istaknuo je. Liječnici očekuju strože mjere, a ne kompromisne, od obveznog rada kod kuće gdje se to može, a gdje ne može, da se uvede rad u smjenama.

– Ne govorimo o apsolutnom lockdownu. Govorimo i o online školama, ne do kraja školske godine, nego na mjesec dana ili na tri tjedna. To će biti dovoljno da bolnice odahnu i kapaciteti se oslobode. Ako imamo krivulju koja kontinuirano raste, ne samo da nećemo imati mjesta u bolnici nego ih nećemo imati ni u šatorima – upozorio je.

Smještaj pacijenata u vojni šator koji se popunjava ispred varaždinske bolnice najslikovitiji je primjer kamo idemo s epidemijom. Župan Radimir Čačić održao je govor na posljednjem ispraćaju poduzetnika koji je bio potpuno zdrav i u punoj formi kad je prije 20 dana dobio koronu. Prije nekoliko dana je umro. Varaždinska županija, ističe, testira dva puta više nego u ostatku Hrvatske.

– Neka ne zavara to što na nacionalnoj razini imamo incidenciju od 500. Varaždinska i Međimurska županija testiraju dvostruko više od nacionalnog prosjeka – naglašava i načelnik Stožera CZ-a Robert Vugrin.

U susjednom Međimurju zabilježeno je čak 257 novozaraženih. Pacijenti iz Županijske bolnice Čakovec prevoze se u KBC Dubravu, a u kratkom roku pripremljen je izvanbolnički tercijarni respiratorni centar u hotelu, gdje je osposobljeno 50 soba s 80 kreveta, koje će se staviti u funkciju ako kapaciteti bolnice ne budu dovoljni.

VIDEO: Ministar Vili Beroš obišao Opću bolnicu Varaždin koja bilježi velik broj pacijenata zaraženih koronavirusom