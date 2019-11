Čačić razmatra mogućnost podizanja tužbe protiv bivše ravnateljice bolnice

Varaždinski župan Radimir Čačić razmatra mogućnost podizanja tužbe protiv bivše ravnateljice Opće bolnice Varaždin zbog aneksa ugovora koje je 2016. potpisala s oko 140 specijalizanata. Požele li prijeći u drugu bolnicu, specijalizanti OB Varaždin trebaju platiti od 40.000 do 50.000 kuna naknade troškova specijalizacije, dok se u nekim drugim bolnicama, npr. u čakovečkoj, taj iznos penje i do 800.000 kuna.

Zahvaljujući Pravilniku o specijalističkom usavršavanju iz 2016. i aneksima ugovora, liječnici mogu otići i prije isteka pet godina od položenog specijalističkog ispita. Ministar zdravstva Dario Nakić te je godine od bolnica zatražio da smanje obvezu povrata novca za specijalističko usavršavanje. Većina bolnica na to se oglušila, no ne i OB Varaždin. Računajući na to da je pravi trošak specijalizacije oko milijun kuna, župan Radimir Čačić tvrdi da bi šteta za tu bolnicu mogla doseći i 50 milijuna kuna, a već je sad oko 19 milijuna.

– Ulaskom u EU, prema procjenama Hrvatske liječničke komore, iz nekih je bolnica gotovo 10% liječnika otišlo u druge zemlje, što se dogodilo i u nizu drugih novih članica. Vlade tih zemalja reagirale su povišenjem plaća i drugim mjerama, što je hrvatska Vlada propustila učiniti. Manjak liječnika uvjetovao je i potrebu za bitno većim brojem specijalizanata. Upravo zato veliku su štetu mogle nanijeti katastrofalne odluke ministra zdravstva u prošloj Vladi koji je, kao što je Ustavni sud presudio, prekoračio ovlasti – ističe Čačić i dodaje da novac za specijalističko usavršavanje plaćaju građani.

OB Varaždin ima 273 liječnika, a nakon potpisivanja spornih aneksa broj odlazaka se, tvrdi Čačić, gotovo udvostručio. Bivša ravnateljica Sanja Zember podsjeća na to da je u srpnju 2016. Pravilnik obvezao zdravstvene ustanove da redefiniraju ugovore o specijalizaciji.

– Liječnička struka smatrala je da treba ispraviti nepravdu i monopolistički odnos poslodavca prema mladim liječnicima te ukinuti “dužničko ropstvo i robovlasništvo” koje se nametalo dotadašnjim zakonskim rješenjima – navodi S. Zember.