Čačić je po Zakonu o kaznenom postupku dužan prijaviti protuzakonitosti

Saborski zastupnik Anđelko Stričak (HDZ) u četvrtak je od predsjednika Narodne stranke – reformista i varaždinskog župana Radimira Čačića zatražio da postupke u Ministarstvu regionalnog razvoja, koje je danas ponovno ocijenio protuzakonitima, prijavi DORH-u, jer to dužan po Zakonu o kaznenom postupku (ZKP).

Poslije konferencije za novinare Narodne stranke – reformista, na kojoj je Čačić izjavio da je Varaždinskoj županiji oduzeto „više od 18 milijuna kuna mogućeg financiranja projekata iz domicilne komponente“ te da za dio toga ima „direktne dokaze da se postupalo protuzakonito“, Stričak je u priopćenju podsjetio da je obveza građanina RH da postupi prema članku 204. ZKP-a, odnosno da je svatko dužan prijaviti kazneno djelo za koje se postupak pokreće po službenoj dužnosti, koje mu je dojavljeno ili za koje je doznao.

Predsjednik varaždinske Županijske organizacije HDZ-a i saborski zastupnik Stričak je u priopćenju podsjetio da je Čačić izjavio: „Je li netko primio novac, ili je politički pritisak, nesposobnost, u to ne ulazimo. Javno kažem, ako se to ne ispravi, ne samo da ćemo to prijaviti našim institucijama, nego ćemo prijaviti i europskom USKOK-u koji se zove OLAF“, te je Stričak dodao da se nada da je Čačić sve prijavio DORH-u.

„Ako iz kojekakvih, samo njemu znanih razloga ne dostavi te dokaze 'da je netko primio novac, ili je politički pritisak', DORH ga je opet dužan ispitati, jer ima saznanja putem medija o tome“, naveo je saborski zastupnik HDZ-a Anđelko Stričak u priopćenju u kojem je zaključio da je za Varaždinsku županiju 18 milijuna kuna ozbiljan novac i stoga inzistira da se sve istraži do kraja.

Čačić je danas ponovno podsjetio na "oduzetih više od 18 milijuna kuna mogućeg financiranja projekata iz domicilne komponente." Rekao je da je za bivše ministrice regionalnog razvoja i EU fondova Gabrijele Žalac sve bilo u redu.

"Sada za dio ovoga imamo direktne dokaze da se postupalo protuzakonito. Je li netko primio novac, ili je politički pritisak, nesposobnost, u to ne ulazimo. Javno kažem, ako se to ne ispravi, ne samo da ćemo to prijaviti našim institucijama, nego ćemo prijaviti i europskom Uskoku koji se zove OLAF", rekao je Čačić.