Butković traži novi novac za brzi internet u 17 općina i gradova

Reforma iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, “Jačanje povezivosti kao osnove digitalne tranzicije društva i gospodarstva”, kojom je trebala biti osigurana ravnomjerna pokrivenost širokopojasnom infrastrukturom u Hrvatskoj, ozbiljno zapinje. Zapinje jer je praktički propao najvažniji te “najteži” projekt unutar ove reforme, koji je trebao smanjiti digitalni jaz urbanih i ruralnih dijelova Hrvatske u dostupnosti infrastrukture te pristupu ultrabrzom internetu. Središnja agencija za financiranje i ugovaranje (SAFU) početkom srpnja raskinula je sve ugovore s Optix Infrastructure, tvrtkom koja je bila zadužena za razvoj i uspostavu VHCN mreže širokopojasnog interneta u čak 17 općina i gradova središnje i sjeverne Hrvatske, čime je pristup brzom internetu trebalo dobiti 187.505 korisnika iz Siska, Karlovca, Ogulina, Novog Marofa, Zlatara, Čazme... Pitanje je hoće li država naći zamjenski novac za realizaciju ovog projekta.

“S obzirom na važnost ulaganja u razvoj širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes, Ministarstvo će nastojati osigurati sredstva u okviru drugih izvora financiranja iz europskih sredstava kako bi se predmetni projekti proveli”, odgovaraju iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture koje je nadležno za provedbu projekta.

Iz kojih bi programa i kada navedeni novac mogao doći iz Ministarstva, na čijem je čelu Oleg Butković, ne navode. Kažu i da novac iz NPOO-a namijenjen ovoj investiciji nije izgubljen. “On će biti preusmjeren u druge projektne aktivnosti unutar NPOO-a u dogovoru s nadležnim tijelima”, kažu.

Iz SAFU-a, agencije koja je provedbeno tijelo poziva, objašnjavaju da je tijekom praćenja provedbe ugovora s Optix Infrastructurom evidentirano kontinuirano kašnjenje u provođenju projektnih aktivnosti, i to prije svega sklapanje ugovora o nabavi s izvođačima radova. “Budući da su kašnjenja ugrožavala ugovorom definirani rok za ostvarenje pokazatelja i u konačnici provedbu ugovora (izgradnju infrastrukture širokopojasnog pristupa), nakon više pisanih upozorenja i ekstenzivne komunikacije s vlasnikom Optix Infrastructure, Meridiam Eastern Europe, kao i konzultacija s nadležnim tijelima, ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava su raskinuti. Dapače, službenim putem je zaprimljen i zahtjev Optix Infrastructure za raskidom u kojem sam potvrđuje kako nema napredaka u ostvarenju aktivnosti”, ističu iz SAFU-a.

Osim s Optixom, sklopljeno je još 15 ugovora (ukupno 32) o dodjeli bespovratnog novca radi smanjivanja digitalnog jaza povećanjem nacionalne pokrivenosti širokopojasnom mrežom u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja. Izvori kažu i da čelnici općina i gradovima u kojima je Optix trebao osigurati širokopojasni pristup internetu o tome nisu bili obaviješteni.