Putinov 'internet' nadzire i kažnjava surfere 'ekstremiste'

Ruski predsjednik Vladimir Putin u četvrtak je potpisao zakon kojim se kažnjavaju online pretrage informacija službeno označene kao "ekstremističke", što je najnoviji u nizu poteza vlasti za pooštravanje kontrole interneta. Zakon, koji su 29. srpnja odobrila oba doma ruskog parlamenta Dume, kažnjava ono što se opisuje kao "namjerno pretraživanje i pristup ekstremističkim materijalima" na internetu. Ruske su vlasti od invazije na Ukrajinu 2022. pojačale online cenzuru i kaznene progone zbog objava i komentara na društvenim mrežama. Brojne neovisne novinske kuće i skupine za ljudska prava zatvorene su, označene kao "strani agenti" ili zabranjene kao "nepoželjne".