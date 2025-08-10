Putinov 'internet' nadzire i kažnjava surfere 'ekstremiste'

Ruski predsjednik Vladimir Putin u četvrtak je potpisao zakon kojim se kažnjavaju online pretrage informacija službeno označene kao "ekstremističke", što je najnoviji u nizu poteza vlasti za pooštravanje kontrole interneta. Zakon, koji su 29. srpnja odobrila oba doma ruskog parlamenta Dume, kažnjava ono što se opisuje kao "namjerno pretraživanje i pristup ekstremističkim materijalima" na internetu. Ruske su vlasti od invazije na Ukrajinu 2022. pojačale online cenzuru i kaznene progone zbog objava i komentara na društvenim mrežama. Brojne neovisne novinske kuće i skupine za ljudska prava zatvorene su, označene kao "strani agenti" ili zabranjene kao "nepoželjne".
SVEČANOST U CETINJSKOJ KRAJINI
FOTO Brojna poznata lica u Sinju: Pogledajte tko je sve došao na 310. Alku
Video sadržaj
2
VELIKANKA GLUMIŠTA
Pokojna Nina Erak bila je u braku s 9 godina mlađim kolegom, a njihova kći također je poznata glumica
UOČI POČETKA SEZONE
VIDEO Potop Milana u Modrićevom debiju! Chelsea ih je rastavio: Četiri kola i debakl mlade zvijezde
Revolucija iz Šibenika
Pa isto ce uciniti EU. Skenirat ce sve chat poruke, to je vec skoro odluceno, ceka se samo potpis.