STROGO KONTROLIRANI INTERNET

Putinov 'internet' nadzire i kažnjava surfere 'ekstremiste'

Autor
Zoran Vitas
10.08.2025.
u 19:52

Prije šest godina Rusija je najavila da će stvoriti vlastiti internet, odvojen od postojećeg. Pa je u tu svrhu obavila i testiranje za koje je objavljeno da je "uspješno testiran odvojeni internet"

Ruski predsjednik Vladimir Putin u četvrtak je potpisao zakon kojim se kažnjavaju online pretrage informacija službeno označene kao "ekstremističke", što je najnoviji u nizu poteza vlasti za pooštravanje kontrole interneta. Zakon, koji su 29. srpnja odobrila oba doma ruskog parlamenta Dume, kažnjava ono što se opisuje kao "namjerno pretraživanje i pristup ekstremističkim materijalima" na internetu. Ruske su vlasti od invazije na Ukrajinu 2022. pojačale online cenzuru i kaznene progone zbog objava i komentara na društvenim mrežama. Brojne neovisne novinske kuće i skupine za ljudska prava zatvorene su, označene kao "strani agenti" ili zabranjene kao "nepoželjne".

Ključne riječi
kontrola cenzura Vladimir Putin Rusija

Avatar Donbass Babushka
Donbass Babushka
20:06 10.08.2025.

Pa isto ce uciniti EU. Skenirat ce sve chat poruke, to je vec skoro odluceno, ceka se samo potpis.

