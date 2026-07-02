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KAKO NITKO NE VIDI?

FOTO Revoltirana Zagrepčanka objavila što ju je dočekalo ispred zgrade: 'To radi rulja koja ne voli Zagreb'

Zagreb: Građani u naselju Vrbani lupali loncima i zviždali s balkona protiv Bandića
Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL
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Autori: Večernji.hr, Nikolina Orešković
02.07.2026.
u 10:00

Javila se i Zagrepčanka sa sličnim iskustvom. "Živim u ulazu s malim brojem stanara i zaključanim kontejnerima. Svaki put kad moj sin ide baciti smeće vrati se psujući. Neki dan sam išla ja, vidjela u spremniku za plastiku punu vreću odjeće i bome shvatila kaj ga toliko naljuti", napisala je.

Koliko moraš biti primitivan, nekulturan i bezobrazan da iskrcaš svoj otpad, koji ne pripada niti u jedan kontejner, napraviš svinjac i čekaš da to drugi riješe, upitala je jedna Zagrepčanka u grupu koja okuplja stanovnike Vrbana priloživši i fotografiju gomile otpada razbacanog oko kontejnera u Cenkovečka ulica, u blizini broja 9, pored Horvaćanske. "Hrpa odjeće, puno dječje opreme, igračaka, svega i svačega...Sramotno. Je li i to kriv Tomašević?!?!", upitala je. 

Foto: Screenshot Facebook

Da "to radi rulja koja ne voli Zagreb, koja živi u Zagrebu, a ne može se prilagoditi načinu života i kulturi življenja", piše u jednom od komentara, u drugom se stanovnik Vrbana pita kako nitko ne vidi kada se istovara otpad. "Vidi, ali ne primjećuje. Ljudi su danas okupirani samim sobom. Klinci mlate, doslovce skoro da ubijaju druge batinama i nitko 'ne vidi', kaj nas čudi kaj je neka seljačina ostavila smeće pokraj kontejnera i da nitko niš 'ne vidi'", objasnio je jedan od komentatora.

Javila se i Zagrepčanka sa sličnim iskustvom. "Živim u ulazu s malim brojem stanara i zaključanim kontejnerima. Svaki put kad moj sin ide baciti smeće vrati se psujući. Neki dan sam išla ja, vidjela u spremniku za plastiku punu vreću odjeće i bome shvatila kaj ga toliko naljuti", napisala je. 
Ključne riječi
Vrbani otpad Zagreb

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"Ljudi bacaju otpad, otpad se odvozi, nekad je zatrpano jer eto, neka izvanredna situacija. Nije istina da se ništa ne može baciti nego se ne može obično baciti neki tip otpada. Nekad je to šuta, nekad plastika, nekad drvo, nekad tekstilni otpad. Pričekaš par dana i opet ima mjesta. Nekad u nekim dvorištima nema mjesta, a u drugima ima. Nije sve tako katastrofa kao što uporno pokušavate prikazati", istaknuo je.

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