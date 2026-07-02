FOTO Revoltirana Zagrepčanka objavila što ju je dočekalo ispred zgrade: 'To radi rulja koja ne voli Zagreb'

Koliko moraš biti primitivan, nekulturan i bezobrazan da iskrcaš svoj otpad, koji ne pripada niti u jedan kontejner, napraviš svinjac i čekaš da to drugi riješe, upitala je jedna Zagrepčanka u grupu koja okuplja stanovnike Vrbana priloživši i fotografiju gomile otpada razbacanog oko kontejnera u Cenkovečka ulica, u blizini broja 9, pored Horvaćanske. "Hrpa odjeće, puno dječje opreme, igračaka, svega i svačega...Sramotno. Je li i to kriv Tomašević?!?!", upitala je.

Foto: Screenshot Facebook

Da "to radi rulja koja ne voli Zagreb, koja živi u Zagrebu, a ne može se prilagoditi načinu života i kulturi življenja", piše u jednom od komentara, u drugom se stanovnik Vrbana pita kako nitko ne vidi kada se istovara otpad. "Vidi, ali ne primjećuje. Ljudi su danas okupirani samim sobom. Klinci mlate, doslovce skoro da ubijaju druge batinama i nitko 'ne vidi', kaj nas čudi kaj je neka seljačina ostavila smeće pokraj kontejnera i da nitko niš 'ne vidi'", objasnio je jedan od komentatora.

Javila se i Zagrepčanka sa sličnim iskustvom. "Živim u ulazu s malim brojem stanara i zaključanim kontejnerima. Svaki put kad moj sin ide baciti smeće vrati se psujući. Neki dan sam išla ja, vidjela u spremniku za plastiku punu vreću odjeće i bome shvatila kaj ga toliko naljuti", napisala je.