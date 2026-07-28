Ovaj hrvatski grad iznenadio demografskim brojkama, ima najbolji rezultat među 128 gradova

Osijek je ostvario najveće poboljšanje prirodnog kretanja stanovništva među 128 hrvatskih gradova, objavio je osječki gradonačelnik Ivan Radić na Facebooku, pozivajući se na podatke Državnog zavoda za statistiku i analizu portala Gradonačelnik.hr. Prema podacima koje je naveo, prirodni pad stanovništva u Osijeku u odnosu na 2024. godinu smanjen je za 140 osoba, što je najveći pozitivan pomak među hrvatskim gradovima.

U Osijeku je tijekom 2025. godine rođeno 774 djece, odnosno 49 više nego godinu ranije. To predstavlja rast od 6,8 posto u odnosu na 2024. godinu. S ukupno 774 rođene djece Osijek je, prema navedenoj analizi, drugi hrvatski grad po broju rođenih, odmah iza Splita. Zagreb je zbog posebnog statusa u analizi promatran zasebno. Radić je poručio kako ti podaci ne znače da su demografski problemi riješeni, ali ih smatra ohrabrujućim pokazateljem.

– Demografija se ne mijenja u jednoj godini niti postoji jedna mjera koja može preokrenuti dugogodišnje trendove. Zato ćemo i dalje sustavno ulagati u ono što dugoročno čini razliku - dostupne vrtiće, kvalitetno obrazovanje, priuštivo stanovanje, nova radna mjesta te višu kvalitetu života mladih obitelji – poručio je.

Dodao je kako demografski izazovi zahtijevaju strpljenje, odgovornost i kontinuitet te da cilj gradske uprave nije dobar rezultat samo u jednoj godini, nego stvaranje uvjeta u kojima će mladi ljudi moći dugoročno planirati život i osnivati obitelji u Osijeku. – Ovi podaci ohrabruju, ali su prije svega obveza da nastavimo raditi još predanije i odgovornije – naveo je Radić te zahvalio svima koji su Osijek odabrali za svoj dom, kao i onima koji u gradu ostaju, vraćaju se i ondje osnivaju obitelji.