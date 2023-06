Budite na oprezu, moguće su jake oluje: Za dijelove Hrvatske izdana upozorenja

Danas će u unutrašnjosti biti djelomice sunčano, a uz jači razvoj oblaka od sredine dana mjestimice pljuskovi i grmljavina, lokalno i jače izraženi. Ujutro ponegdje magla. Na Jadranu će prevladavati sunčano, no popodne je moguć i poneki pljusak duž obale, vjerojatnije na sjevernom dijelu. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu poslijepodne umjeren jugozapadni i zapadni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 23 do 27 °C.

Video: Črnomerečki potok nabujao nakon nevremena, ljudi lopatare vodu iz kuća

DHMZ je i za danas izdao žuti Meteoalarm za dijelove zemlje. "Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom", javlja DHMZ.

Foto: DHMZ

I u će biti djelomice sunčano i nestabilno. Uz promjenjivu naoblaku u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi i grmljavina, osobito od sredine dana. Poneki pljusak vjerojatan je i uz Jadran. Vjetar većinom slab, na Jadranu poslijepodne umjeren sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni. Krajem dana na sjevernom Jadranu zapuhat će bura. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 16, na Jadranu od 17 do 21 °C. Najviša dnevna većinom između 22 i 27 °C.

"Do kraja tjedna lokalni pljuskovi u unutrašnjosti u poslijepodnevnim satima bit će česti, mjestimice i izraženiji, a na Jadranu će povećana vjerojatnost nestabilnosti biti uglavnom na sjevernom dijelu, posebice u subotu. Za one koji će osvježenje potražiti u moru, njegova će temperatura biti uglavnom od 21 °C na sjeveru do 24 °C na jugu. Početkom sljedećeg tjedna posvuda manje nestabilno, ali ne zadugo - jer od sredine tjedna ponovno raste vjerojatnost za pljuskove. Bit će i malo manje toplo, na Jadranu uz umjerenu do jaku buru.", vremenska je prognoza koju je za HRT pripremila Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing. iz DHMZ-a.