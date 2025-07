Budicki je položio vozački ispit pred komisijom koju je on učio voziti

Zamislite da polažete vozači ispit, a prije toga ste dali kratku poduku članovima ispitnog povjerenstva o tome kako upaliti automobil i upravljati njime. Upravo to se dogodilo Ferdinandu Budickom, prvom Hrvatu koji je dobio vozačku dozvolu. Izdana je prije točno 115. godina, 27. srpnja 1910., i nosila je redni broj 1.



"Do 1910. godine vozilo se automobilima bez redarstvenog broja, a mogao je voziti svatko bez šoferskog ispita i bez iskaznice. Ja sam u ono vrijeme prvi i jedini podržavao autoškolu i držao tečajeve već od 1904. godine. Imao sam mnogo učenika, koji su u kratko vrijeme naučili izvrsno šofirati. Iste godine došla je banska naredba, da se imadu podvrći ispitu sva vozila, da budu brojem privođena kao i vozači, da im se mogu podijeliti iskaznice, ako su sposobni i zreli za sigurno upravljanje u javnom prometu. Sve je to bilo i lijepo, ali tko će te vozače ispitati, kada visoka vlada nije imala činovnika, koji bi to službeno i pravovaljano mogli obaviti. Vlada se našla u neprilici, iz koje se je izbavila tako, da je odredila četiri svojih najvrsnijih inženjera, da završe u mojoj autoškoli upravljački kurs, kojeg su za kratko vrijeme s izvrsnim uspjehom i apsolvirali i to gg. ing. Sons, Hoffman, Despot i Birać. Za taj kurs platila je kraljevska zemaljska vlada 200 kruna po inženjeru", otkrio je Budicki. Povjerenstvo je, dodao je, pozvalo sve vozače, pa i njega, njihova učitelja, da se podvrgnu upravljačkom ispitu. Iako je 28. kolovoza 1901. dobio svjedodžbu za upravljanje automobilom u Beču, ponovno je morao polagati vozački ispit 27. srpnja 1910. i u Zagrebu.