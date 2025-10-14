Bude li izbora, je li vrhovni sudac Željko Pajalić 13. 'ničiji' ustavni sudac?

Vladajući i oporba imat će različitu strategiju izbora troje ustavnih sudaca pa bi već na početku izbor mogao zapeti. Plenkovićeva većina mogla bi inzistirati prvo na izboru "ničijeg" suca, a zatim svatko "svojeg" pa bi bili u taktički boljoj poziciji jer se kandidat oporbe zna. Goran Selanec kao vođa "pokreta otpora" na Ustavnom sudu zadužio je ljevicu i zajamčen mu je mandat. Zato će oporba tražiti da prvo svatko bira "svog" suca, a onda zajedno 13. suca koji bi bio "ničiji" po ideološkim shvaćanjima uloge ustavnih sudaca. Možda griješimo, ali za uži izbor izdvojili smo sedmero od 14 kandidata, a to su odvjetnici Neven Cirkveni, Mate Tomislav Peroš i Mladen Sučević, suci Željko Pajalić, Ljiljana Stipišić i Lidija Vidjak te zastupnica RH pri Europskom sudu za ljudska prava Štefica Stažnik. Kad bismo po biografijama tražili kandidata HDZ-a, onda bi to prije svih bio splitski odvjetnik Peroš s obzirom na to da je na listi HDZ-a postao član Skupštine Splitsko-dalmatinske županije 2009.–2013., bio je i predsjednik Hajduka, član je Upravnog vijeća Caritasa Splitsko-makarske nadbiskupije... I Sučević je ranije u medijima istican kao kandidat iz užega HDZ-ova izbora pa je upitno je li prihvatljiv "13." i za oporbu.
