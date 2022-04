Brutalno pretukao djevojku za Uskrs, prijavljen i za niz kaznenih djela nasilja prema obitelji, policiji... Sestra optužila zadarsku policiju za zataškavanje

Dogodio se preokret u slučaju obiteljskog nasilja u Zadru. Muškarac koji je priveden zbog narušavanja javnog reda i mira za Uskrs i pušten slijedeći dan na slobodu bit će priveden i to zbog niza kaznenih djela. zmeđu privođenja i puštanja na slobodu, podsjetimo, dogodio se dopis medijima od strane sestre napadnute djevojke iz Zadra koja je tvrdila da nisu točne tvrdnje da je Zadranin vrijeđao svoju djevojku ispred njezine kuće već da ju je pokušao ubiti.

Podsjetimo, iz PU Zadarske u ponedjeljak izjavili da je Zadranin (23) proveo Uskrs u pritvoru jer je vrijeđao i vikao ispred kuće svoje dvije godine starije djevojke. Priveden je prema tvrdnjama policije nakon sto je oko 15 sati narušavao javni red i mir, a uz mjere opreza pušten je oko podneva nakon odluke prekršajnog suda u Zadru. Pismo lokalnim medijima u kojem se policiju optužuje za zataškavanje objavio je i portal 057 info:

"U iznajmljenom stanu moju sestru je napao njen dečko te ju je tukao otvorenom rukom po glavi i bacao je po zidovima i namještaju. Nakon toga ju je bacio na hodnik zgrade i počeo daviti sa namjerom da ju ubije. Susjeda je istrčala i odgurnula ga te nju uvukla u svoj stan. On je nasilno ušao u njen stan i divljački bacio susjedu te njoj i njenom psu prijetio ubojstvom. Susjeda je zvala policiju dok se on smijao i govorio joj da mu se neće ništa dogoditi jer će njegovi iz Galovca to srediti kao i uvijek. Došla su dva policajca na uviđaj kao i hitna pomoć... Mojoj sestri su konstatirane ozljede vrata, ušiju i glave… Policajac je susjedi rekao da se napad na nju ne kvalificira kao napad već obično guranje, a mojoj sestri je rekao da nije ozbiljno jer nema krvi tj težih ozljeda. Naglašavam kako se radi o pokušaju ubojstva davljenjem tj spriječavanjem dovoda zraka sa vidljivim modricama na vratu... Moja sestra je nakon toga otišla kod svojih roditelja u stan…te ih je počinitelj pratio. Došao je na vrata koja je otvorila moja majka i verbalno ju napao. Ona je pobjegla u stan ali joj on nije dao zatvoriti vrata. Očuh je skočio i dok je zvao policiju je zatvorio vrata…Dakle, nije napadnuta moja sestra u tom trenutku kako piše u članku niti su se svađali niti vidjeli. Napadnuta je moja majka. Nakon toga je počeo lupati po vratima i prijetiti se ubojstvom mom očuhu. Od buke su susjedi izašli vidjeti što se događa pa je verbalno napao i njih i prijetio im se smrću. Nakon nekog vremena je pobjegao, a prije dolaska policije... Počinitelj je nakon toga otišao u kuću svojih roditelja u Galovcu gdje je nastavio sa nasiljem te je tamo i uhićen. Njegova majka je inzistirala na testiranju na droge. Sumnjamo da je napravljeno. On je diler i konzument ilegalnih steroida poznat u više teretana po tome… Slijedom svega navedenog, smatram da policija nije odradila svoj posao u skladu sa zakonom po cijelom nizu točaka. Doveli su veliki broj sudionika u opasnost svojim ne reagiranjem na pokušaj ubojstva. A ovaj izvještaj, koji nema nikakve veze sa stvarnim događajima, govori u korist tome da se ova situacija zataškava…”

U utorak kasno poslijepodne policija je uz tvrdnju kako zataškavanja nije bilo i da je slučaj još uvijek bio u obradi pak objavila o slučaju:

- Policijski službenici Policijske uprave zadarske proveli su kriminalističko istraživanje nad 23-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela „Nasilje u obitelji“, „Tjelesna ozljeda“ i „Prijetnja“ te počinjenje prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

- Sumnjiči ga se da je prema bliskoj osobi, odnosno na štetu 25-godišnjakinje dana 17. travnja 2022.godine počinio kazneno djelo „Tjelesna ozljeda“, a u vremenu od srpnja 2021.godine do travnja 2022.godine kaznena djela „Nasilje u obitelji“ te kazneno djelo Prijetnje. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni će u zakonskom roku biti predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske, a kaznena prijava se dostavlja nadležnom državnom odvjetništvu. Također, osumnjičeni je i prekršajno prijavljen zbog počinjenih prekršaja protiv javnog reda i mira počinjenog dana 17. travnja 2022.godine na štetu drugih osoba te prekršaja Zakona počinjenog prema - policijskim službenicima.

Policija je istodobno i izvjestila o još jednom nasilju.

U petak je pak u stanu došlo do fizičkog sukoba 39-godišnjakinje i 47-godišnjaka s kojim je u vezi i oboje su dobili kaznene prijave zbog nanošenja tjelesnih ozljeda. Zadranka je uz to, kako nam je rečeno u policiji, osumnjičena i za nanošenje teške tjelesne ozljede u pokušaju jer na muškarca nasrnula s oštrim predmetom.