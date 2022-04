Sestra napadnute djevojke iz Zadra: Udarao ju je rukom po glavi i davio u namjeri da je ubije

Nakon objave vijesti da je mladić vrijeđao svoju djevojku u Zadru i zbog toga proveo Uskrs u zatvoru lokalnim medijima javila se sestra s dopisom u kojem navodi kako je tu bilo riječ o pokušaju ubojstva.

- Dana 17.04.2022. u iznajmljenom stanu na Voštarnici moju sestru je napao njen dečko te ju je tukao otvorenom rukom po glavi i bacao je po zidovima i namještaju. Nakon toga ju je bacio na hodnik zgrade i počeo daviti sa namjerom da ju ubije. Susjeda je istrčala i odgurnula ga te nju uvukla u svoj stan. On je nasilno ušao u njen stan i divljački bacio susjedu te njoj i njenom psu prijetio ubojstvom. Susjeda je zvala policiju dok se on smijao i govorio joj da mu se neće ništa dogoditi jer će njegovi iz Galovca to srediti kao i uvijek.

Došla su dva policajca na uviđaj kao i hitna pomoć. Prvo je morala biti pregledana susjeda jer je od šoka doživjela napad astme, pa onda moja sestra. Mojoj sestri su konstatirane ozljede vrata, ušiju i glave (hematomi), ali nije bilo potrebe za daljnjom obradom u tom trenutku pa je hitna otišla. O svemu imamo njihov zapisnik i naše fotografije koje potvrđuju taj zapisnik.

Moja majka i očuh su došli na mjesto događaja i imali su što vidjeti i čuti.

Policajac je susjedi rekao da se napad na nju ne kvalificira kao napad već obično guranje, a mojoj sestri je rekao da nije ozbiljno jer nema krvi tj težih ozljeda. Naglašavam kako se radi o pokušaju ubojstva davljenjem tj. spriječavanjem dovoda zraka sa vidljivim modricama na vratu. Nitko od sudionika nije testiran na droge ili alkohol, a počinitelj je policiji već od prije poznat zbog fizičkog nasilja na više osoba, dilanja, drogiranja i kamatarenja.

Nakon toga, policajac govori kako nema osnova za uhićenje te da ga puštaju. Zaplijenili su dva njegova kufera i bijelu digitalnu vagu u pretresu stana.

Moja sestra je nakon toga otišla kod svojih roditelja u stan u Molatskoj koji se spominje u vašem članku te ih je počinitelj pratio. Došao je na vrata koja je otvorila moja majka i verbalno ju napao. Ona je pobjegla u stan ali joj on nije dao zatvoriti vrata. Očuh je skočio i dok je zvao policiju je zatvorio vrata. Dakle, nije napadnuta moja sestra u tom trenutku kako piše u članku niti su se svađali niti vidjeli. Napadnuta je moja majka. Nakon toga je počeo lupati po vratima i prijetiti se ubojstvom mom očuhu. Od buke su susjedi izašli vidjeti što se događa pa je verbalno napao i njih i prijetio im se smrću. Nakon nekog vremena je pobjegao, a prije dolaska policije.

Policija je napravila zapisnik, ali su odbili ispitati susjede koji su točno čuli koje sve prijetnje je govorio i kome su upućene.

Počinitelj je nakon toga otišao u kuću svojih roditelja u Galovcu gdje je nastavio sa nasiljem te je tamo i uhićen. Njegova majka je inzistirala na testiranju na droge. Sumnjamo da je napravljeno. On je diler i konzument ilegalnih steroida poznat u više teretana po tome.

Slijedom svega navedenog, smatram da policija nije odradila svoj posao u skladu sa zakonom po cijelom nizu točaka. Doveli su veliki broj sudionika u opasnost svojim ne reagiranjem na pokušaj ubojstva. A ovaj izvještaj, koji nema nikakve veze sa stvarnim događajima, govori u korist tome da se ova situacija zataškava. U sljedećim danima ćemo pokrenuti sve mehanizme za zaštitu i moje i njegove obitelji, kao i mehanizme pravne države u ovakvim situacijama.

Srdačan pozdrav, sestra žrtve - navodi lokalni portal 057 info.

Podsjetimo, iz policije su jutros istakli da je Zadranin (23) proveo Uskrs u pritvoru jer je vrijeđao i vikao ispred kuće svoje dvije godine starije djevojke.

- Priveden je jučer nakon sto je oko 15 sati narušavao javni red i mir. Uz mjere opreza pušten je oko podneva nakon odluke prekršajnog suda u Zadru - rekli su nam u zadarskoj policiji.