Trump je dokaze bacao u WC školjku? Njegovi podržavatelji dižu brojne prosvjede po Americi

Američka obavještajna agencija FBI sinoć je nenajavljeno pretresla imanje bivšeg predsjednika SAD-a Donalda Trumpa u mjestu Mar-A-Lago u Floridi.

Trump je u poruci javnosti poručio kako se radi o nečemu što se "nikada nije dogodilo predsjedniku SAD-a", "napadu radikalnih lijevih demokrata", a situaciju je usporedio i s Watergateom.

BREAKING: The FBI raided Mar-a-Lago today.



This is insane. pic.twitter.com/R2VakSV7M0 — Greg Price (@greg_price11) August 8, 2022

Njegovi još uvijek brojni podržavatelji brzo su se organizirali putem društvenih mreža. Neki su još iste večeri doputovali u Mar-A-Lago kako bi izrazili svoje nezadovoljstvo za vrijeme pretresa, dok drugi najavljuju nove prosvjede diljem države.

NOW - Trump supporters arrive outside Mar-A-Largo in Florida.pic.twitter.com/XyvZvtUqfe — Disclose.tv (@disclosetv) August 9, 2022

Prosvjednici su noć proveli pred vilom uz skandiranje i glazbu, a došli su opremljeni zastavama i transparentima.

Protests are already being planned.



In Riverside, Trump supporters will be protesting in front of the FBI headquarters on Wed, Aug 10th at 9am to fight against “FBI Tyranny”. pic.twitter.com/3FRAYiBHeu — InMinivanHell (@inminivanhell) August 9, 2022

Na društvenim mrežama poziva se na okupljanje diljem SAD-a, plakatima sličnim ovome iz Kalifornije. Ovaj prosvjed će se održati u srijedu ispred sjedišta FBI-ja, a organizatori pozivaju zainteresirane da ponesu plakate i zastave te ustanu protiv tiranije te agencije. Također ističu kako su "zemlja reda i zakona" te upozoravaju da se prosvjed treba održati u miru i u suglasju sa zakonima.

Bacao dokumente u WC školjku?

Kako navodi CNN, novootkrivene fotografije prikazuju dva slučaja u kojima je Trump navodno bacio dokumente u WC školjku.

Reupping from ⁦@mikeallen⁩ ⁦@axios⁩ this morning, photos a source gave me showing his handwriting on ripped up paper in a toilet, one in the WH and one overseas, obtained as I researched my book CONFIDENCE MAN https://t.co/wv6rrupO1n — Maggie Haberman (@maggieNYT) August 9, 2022

CNN je ranije izvijestio kako se Trump oglušio o predsjedničke zakone o vođenju evidencije i često je trgao dokumente, nacrte i dopise nakon što ih je pročitao. Povremeno je bacao papire u WC školjku u rezidenciji Bijele kuće, a kasnije bi bio otkriven kada su majstori pozvani da poprave začepljene WC školjke.

Trump je odbacio te optužbe, a glasnogovornik je ustvrdio da je izvještavanje o toj praksi izmišljeno.