'Brojka od 1806 nestalih govori da nitko ne može biti zadovoljan s dosadašnjim rezultatima'

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana nestalih osoba danas je u Vukovaru održana konferencija za novinare na kojoj su predstavnici SDSS-a, Srpskog narodnog vijeća i udruženja „Protiv zaborava“, koji okuplja obitelji srpske nacionalnosti, govorili o potrazi za nestalima i problemima s kojima se suočavaju. Predsjednica udruženja „Protiv zaborava“ Marica Šejatović rekla je kako se u odnosu na prošlu godinu nije ništa dogodilo te da se iz godine u godinu uvijek jedno te isto priča.

- Obitelji i dalje traže svoje nestale dok politika i političari prebacuju jedni na druge. Najgore je što ljudi polako odlaze, a da nisu pronašli svoje nestale za kojima tragaju godinama. Isto tako nema niti neke suradnje s ministarstvom i Upravom za nestale, a i ne izlaze baš na teren kada im se prijavi potencijalna grobnica. U vrijeme dok je Kolinda Grabar Kitarović bila predsjednica Hrvatske odnijela sam joj spis sa potencijalnim grobnicama, ali se ništa nije napravilo – rekla je Šejatović

Na sastanku je bila i Radojka Mrkić iz Vukovara koja više od 32 godine traga za svojim nestalim suprugom Mladenom Mrkićem. Podsjetila je kako je on nestao 31. srpnja 1991. godine i da od tada nema nikakvih informacija o njemu.

- Išao je s posla kada ga je pred zgradom dočekalo šest uniformiranih osoba. Od tada mu se gubi svaki trag. Imao je 52 godine. Zvala sam tada i predsjednika Hrvatske Franju Tuđmana i iznijela mu svoj slučaj. Nazvao me je tada Ivan Vekić koji je rekao da je moj suprug živ i da će doći kući, ali on nikada nije došao kući – rekla je Mrkić.

VEZANI ČLANCI:

Razgovarala je i s ministrom Tomom Medvedom kojemu je, kako kaže, rekla kako bi voljela da se pronađe barem jedna kost njenog supruga da ima gdje zapaliti svijeću.

- Ministar mi je tada rekao da oni stalno rade, istražuju, kopaju… - kazala je Mrkić.

Saborska zastupnica iz SDSS-a Dragana Jeckov istaknula je kako je za SDSS pitanje nestalih prvoklasno humanitarno pitanje te da im je cilj da se pronađe svaki nestali bez obzira na nacionalnost. Kazala je i kako se u razgovorima s obiteljima najčešće može čuti kako se nismo daleko pomakli i da nisu pronađeni njihovi najmiliji.

- Neophodno je ubrzati procese ekshumacije i identifikacije i da na tome pitanju rade obje države. Brojka od 1806 nestalih govori da nitko ne može biti zadovoljan s dosadašnjim rezultatima – istaknula je Jeckov.

Bivši potpredsjednik Vlade, a sada saborski zastupnik Boris Milošević kazao je kako je u potrazi za nestalima potreban jednak tretman svih kao i da uvijek treba spomenuti i nestale i patnje pripadnika većinskog naroda. Podsjetio je kako su nekada bila dva popisa nestalih koji je objedinjen i na kojem je sada 1806 nestalih.

VEZANI ČLANCI:

- Prije je broj nestalih u Hrvatskoj iznosio oko 6.500 da bi došli na sadašnjih 1806. To je i po svjetskim standardima dobar rezultat, ali i dok postoji i jedan nestali posao neće biti završen i potraga se mora nastaviti – istakao je Milošević.

Konferenciji za novinare prisustvovao je i specijalni izaslanik za nestale predsjednika Srbije Veran Matić koji je rekao kako je do sada individualno učinio maksimalno koliko je mogao, ali i da ga je sramota koliko je do sada malo učinjeno. Prema njegovim riječima postoji zastoj u ekshumacijama i identifikacijama za koji ne zna razlog. Ukazao je i na nedostatak suradnje s Upravom za nestale Republike Hrvatske.

- Prema službenim podacima u Hrvatskoj se na popisu nestalih nalazi 1806 imena. Međutim, kada od toga broja oduzmemo 854 tijela koja su u mrtvačnicima i čekaju identifikaciju dolazimo do brojke od 952 nestalih. Nije mi jasno zašto ta brojka od 850-900 tijela koja čekaju identifikaciju toliko dugo figurira. Nije ništa napravljeno niti s popisom 12 grobnih mjesta na groblju u Kninu kao i za 30-ak potencijalnih grobnica. Tu je i 50-ak grobnih mjesta koja su prijavili članovi obitelji, a koja nisu istražena. Samo kada se sve to uzme u obzir dolazi se do sasvim drugačije slike – rekao je Matić. Govoreći o problemu nestalih još jednom je istakao kako nedostaje politička volja kao i da se puno toga može napraviti uz bolju suradnju.

VIDEO Milanović: Plenkoviću je bilo u interesu zadržati kontrolu koju je imao dok me nije bilo