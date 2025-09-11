Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 152
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CHARLIE KIRK
#DRONOVI U POLJSKOJ
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
Održiviji pristup u turizmu i na europskoj agendi

Brnjac: Ponosna sam što hrvatski model kratkoročnog najma postaje temelj europske politike

Foto: Privatna arhiva
1/3
Autor
Radmila Kovačević
11.09.2025.
u 17:10

Svaka regulacija na razini EU-a  treba biti prilagođena lokalnim potrebama i prioritetima, uzimajući u obzir doprinos kratkoročnog najma lokalnim gospodarstvima i egzistenciji lokalnog stanovništva u turističkim destinacijama, oručuje bivša ministrica turizma

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u svom prvom govoru o stanju Europske unije u novom mandatu istaknula je potrebu rješavanja problema kratkoročnih najmova u kontekstu stambene krize. Čak štoviše, jučer je konkretno najavila izradu zakonodavnog okvira za cijelu EU, koji bi trebao razriješiti problematiku kratkoročnog iznajmljivanja. Uređenje tržišta kratkoročnih najmova trebalo bi  se regulirati u kontekstu priuštivog stanovanja, što je tema o kojoj je hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Nikolina Brnjac održala niz sastanaka s nadležnim povjerenicima i službama Europske komisije i novom Radnom skupinom za stanovanje.

Bivša ministrica turizma, u čijem je mandatu donesen prvi hrvatski Zakon o turizmu, u više je navrata prezentirala moguća rješenja za europski zakonodavni okvir kojim bi se  osigurala ravnoteža između razvoja turizma i dostupnosti stanovanja građanima. U podlozi su, dakako, hrvatska rješenja. - Ponosna sam što se naš hrvatski model i iskustvo sada postavljaju kao temelj europske politike koja će pomoći građanima svih država članica. To je važan korak prema priuštivijem stanovanju i održivijem razvoju turizma u cijeloj Uniji. Kratkoročni najmovi donose značajan prihod lokalnim zajednicama, ali bez jasnih pravila stvaraju pritisak na dostupnost priuštivog stanovanja u turističkim destinacijama. Potrebna su nam europska pravila koja će istovremeno osigurati održiv turizam i zaštitu prava građana na dom - komentira N. Brnjac i dodaje kako preklapanje lokalnih i regionalnih skupova podataka o kratkoročnom najmu i priuštivom stanovanju može biti temelj za pravedne i mjere  kojima se regulira kratkoročni najam.

- Svaka regulacija na razini EU-a  treba biti prilagođena lokalnim potrebama i prioritetima, uzimajući u obzir doprinos kratkoročnog najma lokalnim gospodarstvima i egzistenciji lokalnog stanovništva u turističkim destinacijama, kao i njegov učinak na priuštiva putovanja u Europi, posebno za mlade i obitelji s niskim primanjima - zaključuje bivša ministrica turizma.

Inače, jedina hrvatska zastupnica u Odboru za promet i turizam , kao i Tourism Task Forceu Europskog parlamenta, osigurala je i  podršku kolega iz svih ključnih europskih stranaka za projekt nagrade za održivi turizam. Ovu nagradu najboljim europskim destinacijama dodjeljivat će Parlament.

FOTO Bilo je to jedno od najskupljih hrvatskih vjenčanja, a brak manekenke i poduzetnika potrajao je pet godina
1/24
Ključne riječi
Europski parlament Nikolina Brnjac kratkoročni najam

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još