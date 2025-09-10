UŽIVO Von der Leyen o napadu dronova: Europa čvrsto stoji uz Poljsku

U sjeni najnovije sigurnosne krize u Poljskoj i nakon dramatičnog ljeta, kada je u ime Europske unije pristala na kontroverzan trgovinski sporazum sa Trumpom, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održat će za nekoliko minuta prvi govor o stanju Unije u drugom mandatu, u kojem će rezimirati što je napravljeno u dosadašnjih devet mjeseci i najaviti što će napraviti u narednom razdoblju. Očekuje se da će naglasak biti na obrani i jačanju obrambenih kapaciteta, gospodarskoj konkurentnosti i trgovinskim odnosima sa SAD-om.

Tijek događaja:

9:30 - Von der Leyen je nakon toga pričala u Ukrajini.

- Sloboda i neovisnost su ono za što se narod Ukrajine danas bori. Ljudi poput Saše i njegove bake. Saša je imao samo 11 godina kada su ga Rusi napali. On i njegova majka potražili su utočište u podrumu u svom gradu Mariupolju. Jednog jutra izašli su po hranu. Tada je nastao pravi pakao. Kiša ruskih bombi pala je na civilnu četvrt. Sve se smračilo i Saša je osjetio kako mu lice gori. Imao je šrapnele odmah ispod očiju. Za nekoliko dana, ruski vojnici su upali u grad. Odveli su Sašu i njegovu majku u ono što su Rusi nazvali "logor za filtraciju". Zatim je Saša odveden. Rekli su mu da mu majka ne treba. Otići će u Rusiju i imati rusku majku. Rusku putovnicu. Rusko ime. Poslali su ga u okupirani Donjeck. Ali Saša nije odustao. Na jednom putovanju zamolio je da posudi telefon od stranca. I nazvao je svoju baku, Ljudmilu, koja je živjela u slobodnoj Ukrajini. - Baka, samo me odvezi kući - rekao je. Nije oklijevala ni sekunde. Prijatelji su joj rekli da je luda što ide. Ali Ljudmila je 'pomicala planine' da bi došla do njega. Uz pomoć ukrajinske vlade putovala je u Poljsku, Litvu, Latviju, Rusiju i konačno u okupiranu Ukrajinu. Vratila je Sašu. I kroz isto dugo putovanje dovela ga je na sigurno. Ali njihova srca su i dalje slomljena. Svaki dan se bore da pronađu Sašinu mamu – zaglavljenu negdje zbog brutalnog rata Rusije. Htjela bih zahvaliti Saši i Ljudmili što su mi dopustili da podijelim njihovu priču. Počašćena sam što su danas ovdje s nama - kazala je Von der Leyen nakon čega je uslijedio gromoglasan pljesak.

Von der Leyen je pozvala na odavanje počasti Saši, Ljudmili i borbi Ukrajine za slobodu, ističući problem tisuća ukrajinske djece nepoznate sudbine, koja su zarobljena i prisiljena odreći se identiteta. Najavljuje Summit Međunarodne koalicije za povratak ukrajinske djece, naglašavajući potrebu za njihovom zaštitom i povratkom.

- Svako oteto dijete mora biti vraćeno - rekla je.

09:15 - Europa se bori, bori se za kontinent koji je cijeli i koji je u miru, za slobodnu Europu - rekla je Von der Leyen. - Nemojte se zavaravati, to je borba za našu budućnost - poručila je. Dodala je kako je svijet nemilosrdan te da ne smijemo zatvarati oči pred problemima Europljana.

- Oni se osjećaju kako im se izmiče tlo pod nogama, kako im je teže iako rade sve više - rekla je.

- Europa se mora boriti. Za svoje mjesto u svijetu u kojem su mnoge velike sile ili ambivalentne ili otvoreno neprijateljski raspoložene prema Europi. Svijetu imperijalnih ambicija i imperijalnih ratova. I upravo iz svih tih razloga mora se pojaviti nova Europa - rekla je.