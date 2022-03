Britanski obavještajci: Rusiji ne ide po planu, ali znamo što im je primarni vojni cilj

Britansko Ministarstvo obrane objavilo je svoje najnovije obavještajno izvješće vezano za rusku invaziju na Ukrajinu.

U izvješću se navodi da se teške borbe nastavljaju sjeverno od Kijeva, iako rusko napredovanje zastaje

Kijev ostaje 'primarni vojni cilj' Rusije, navodi britansko Ministarstvo obrane. .

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/o31FnBRw3w



🇺🇦 #StandWithUkraine pic.twitter.com/reAkTEnHFj