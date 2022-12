Britanci tvrde da Rusija želi proširiti vojsku za oko 30%: 'Putinu su predstavljeni planovi'

Ruski predsjednik Vladimir Putin je u četvrtak rekao da Rusija želi kraj rata u Ukrajini i da svi oružani sukobi završavaju diplomatskim pregovorima. Ministarstvo vanjskih poslova Sjeverne Koreje zanijekalo je medijsko izvješće prema kojem je Rusiji ponudila streljivo, poručivši da se između dvije zemljetransakcija oružja nije "nikada dogodila", objavila je u četvrtak navečer sjevernokorejska novinska agencija KCNA.

Tijek događaja:

08:15 - Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva navodi kako su predsjedniku Putinu 21. prosinca predstavljeni planovi za proširenje ruske vojske za oko 30%, na 1,5 milijuna pripadnika, no da nije jasno kako će ta razina biti dostignuta.

- Ruski ministar obrane Sergej Šojgu objasnio je da bi proširenje uključivalo najmanje dvije brigade u sjeverozapadnoj Rusiji koje bi postale snage divizije. Naveo je navodnu prijetnju od pristupanja Finske i Švedske NATO-u. Ovo predstavlja jedan od prvih uvida u to kako Rusija teži prilagoditi svoje snage dugoročnim strateškim izazovima koji proizlaze iz njezine invazije na Ukrajinu. Ostaje nejasno kako će Rusija pronaći regrute da dovrše takvo širenje u vrijeme kada su njene snage pod neviđenim pritiskom u Ukrajini - navodi ministarstvo.

