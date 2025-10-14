Britanski premijer neće se lako oporaviti od ovog viralnog sramoćenja: Trump ga ponizio pred cijelim svijetom

Britanski premijer Keir Starmer danas se suočava s gadnim optužbama nakon što je njegov pokušaj da se pohvali mirovnim planom Donalda Trumpa za Gazu neugodno propao. Starmera su optužili da se želi „priključiti“ uspjehu Trumpa nakon što je jučer otišao u Egipat na ceremoniju potpisivanja. Međutim, on i drugi svjetski čelnici čekali su satima u Sharm el-Sheikhu dok je Trump primio zasluge i susreo oslobođene taoce Hamasa u Izraelu.

Kada je Trump konačno stigao, Starmer je stajao iza njega dok je američki predsjednik održavao dug govor, u kojem je istaknuo da mu se neki prisutni čelnici ne sviđaju i komentirao „ljepotu“ talijanske premijerke Giorgie Meloni. Starmer je pomislio da je njegov trenutak došao kada ga je Trump napokon spomenuo: „Gdje je Ujedinjeno Kraljevstvo?“ Starmer je podigao ruku i šaljivo rekao: „Iza vas, kao i obično“, prije nego što je nekoliko koraka prišao da mu se rukuje. Međutim, Trump ga nije odveo do govornice, već se okrenuo i nastavio svoj govor. Premijer je tako morao ponovno zauzeti svoje mjesto među ostalim vođama, Daily Mail je to nazvao sramotnim.

President Trump, this is your achievement. I thank you for your tireless efforts to deliver this moment.



The UK stands ready to support a full implementation of the peace plan. pic.twitter.com/kymIeY45uz — Keir Starmer (@Keir_Starmer) October 13, 2025

Starmer je kasnije pokušao „popraviti“ situaciju objavom fotografije s trenutka rukovanja s Trumpom, poručivši na X: „Predsjedniče Trump, ovo je vaš uspjeh. Hvala na neumornim naporima. UK je spreman podržati potpunu provedbu plana mira.“ Kako prenosi DailyMail konzervativci su Starmera usporedili s bivšim nogometašem Chelseaja Johnom Terryjem, koji je podignuo trofej Lige prvaka iako nije igrao u finalu. Starmer je optužen da je u Egipat putovao samo radi „slike“, nakon što je prošlog mjeseca priznao Palestinu kao državu, što je moglo ugroziti proces.

Također je komentirao ulogu Tonyja Blaira u mirovnom odboru za Gazu, navodeći da je „za druge da odluče“ hoće li Blair sudjelovati. Starmer je rekao da je više fokusiran na praktične korake i provedbu plana mira. Trump je na ceremoniji stigao nekoliko sati kasnije, a ceremonija je uključivala više od 20 svjetskih vođa. Predstavnici Izraela i Hamasa nisu bili prisutni, a Trump je primio najviše egipatsko civilno odlikovanje, Red Nila. Neugodni trenutci nisu se dogodili samo Starmeru. Bizaran susret zbio se i između Trumpa i francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, kada je rukovanje pretvoreno u nespretan „dvoboj ruku“ dok su razgovarali.