Trumpu raste rejting u svijetu, sada ga hvale čak i najveći kritičari

Isti dan kada su oslobođeni izraelski taoci, kada je Izrael na slobodu pustio tisuće palestinskih zatvorenika, američki je čelnik Donald Trump jučer održao govor u izraelskom parlamentu te se zatim zaputio u Egipat predsjedati mirovnim summitom o Gazi. Napokon malo dobrih vijesti, pa makar mir u Pojasu Gaze bio po prirodi krhak.



Nakon što je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu, sve se češće moglo čuti da je svijet ušao u novu eru ratova. Sukobi u Gazi, Etiopiji, Sudanu, DR Kongu... dodatno su jačali taj osjećaj iako su mnogo rjeđe bili na naslovnicama medija. Neki drugi sukobi, primjerice između Indije i Pakistana ili Kambodže i Tajlanda, srećom nisu prerasli u otvorene ratove.