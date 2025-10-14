Naši Portali
Dino Brumec

Trumpu raste rejting u svijetu, sada ga hvale čak i najveći kritičari

14.10.2025. u 08:14

Donald Trump u listopadu 2025. djeluje kao izrazito samopouzdana figura u svjetskoj politici

Isti dan kada su oslobođeni izraelski taoci, kada je Izrael na slobodu pustio tisuće palestinskih zatvorenika, američki je čelnik Donald Trump jučer održao govor u izraelskom parlamentu te se zatim zaputio u Egipat predsjedati mirovnim summitom o Gazi. Napokon malo dobrih vijesti, pa makar mir u Pojasu Gaze bio po prirodi krhak.

Nakon što je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu, sve se češće moglo čuti da je svijet ušao u novu eru ratova. Sukobi u Gazi, Etiopiji, Sudanu, DR Kongu... dodatno su jačali taj osjećaj iako su mnogo rjeđe bili na naslovnicama medija. Neki drugi sukobi, primjerice između Indije i Pakistana ili Kambodže i Tajlanda, srećom nisu prerasli u otvorene ratove.

Ključne riječi
Hamas pojas gaze Donald Trump

