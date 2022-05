Britanac zadržan pet dana u zagrebačkoj zračnoj luci zbog bizarnog razloga: 'Policajac je bio jako drag'

Britanac iz Manchestera zadržan je čak pet dana na zagrebačkom aerodromu "Franjo Tuđman" zato što je slučajno na putovanje sa suprugom uzeo krivu putovnicu. Naime, David Chadwick (57) bio je uzbuđen što odlazi sa svojom suprugom Alison (46) na petodnevno putovanje u Hrvatsku, no sve je pošlo po zlu pri slijetanju kada je shvatio da je uzeo putovnicu svoje pokćerke.

Zato što nije mogao dati nikakve druge dokumente koji bi potvrdili njegov identitet, David je svih pet dana proveo u zagrebačkoj zračnoj luci u osiguranoj prostoriji, prenosi priču Wales Online.

- Jednostavno sam bio bijesan i posramljen u isto vrijeme. Ponosan sam što nikad nemam krive stvari u ručnoj prtljazi i uvijek imam dobru dokumentaciju, tako da ne mogu vjerovati da mi se to dogodilo. Mislim da su sve kazali naši izrazi lica. Shvaćam da je pola moje krivice što sam uzeo krivu putovnicu, ali bi čovjek očekivao da se ne možeš ukrcati na avion sa putovnicom ženske osobe - kazao je David.

Kada se napokon vratio u Veliku Britaniju, granična kontrola nije mogla vjerovati da je došao do Hrvatske s krivom putovnicom.

- Mojoj suprugi i meni je zaista trebao odmor - ona je medicinska sestra dok ja radim u kliničkom centru - no proveo sam cijeli odmor u ćeliji - kazao je David.

Za to vrijeme Alison je odsjela u Airbnb-u kojeg su originalno iznajmili.

- Policajac u Zagrebu je bio jako drag - pokušao nas je odmah prebaciti na let natrag prema Velikoj Britaniji, no kao što možete zamisliti, nitko me nije htio primiti bez važeće putovnice. Morao sam reći Alison da ode bez mene jer će mene zadržati - ispričao je.

- Policajac mi je i dva dana nakon dao i da izađem iz prostorije na pet minuta. I vlasnik Airbnb-a je bio odličan - pričekao je Alison da stigne i ostao s njom popiti piće da se smiri. Supruga me zvala svaki dan da vidi jesam li u redu - kazao je.

Dodao je kako mu Ryanair, preko kojeg su i bukirali let, nije pomogao u rješavanju situacije, dok su iz aviokompanije kazali kako se radi o odgovornosti svakog putnika da ponesu potrebnu dokumentaciju.

- Jako sam razočaran što nisam vidio nešto što mi se čini kao prelijepa zemlja. Žao mi je i što su se neki zabrinuli zbog mene. Svakako ću se vratiti u Hrvatsku - policajac i vlasnik Airbnb-a su mi pokazali koliko su Hrvati dobri, samo ću se pobrinuti da sljedeći put ne zaboravim svoju putovnicu! - zaključio je David.

