FOTO Brigadir Krešimir Ražov postao novi zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva

U vojarni „Pukovnik Marko Živković“ na Plesu danas, 23. listopada 2025., održana je primopredaja dužnosti zapovjednika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva između novoimenovanog zapovjednika brigadira Krešimira Ražova i dosadašnjeg zapovjednika general-bojnika Michaela Križanca.

Načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske general-pukovnik Tihomir Kundid predao je zastavu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva novom zapovjedniku brigadiru Krešimiru Ražovu.Novoimenovani zapovjednik HRZ-a brigadir Krešimir Ražov preuzeo je zastavu HRZ-a od načelnika Glavnog stožera OSRH general-pukovnika Tihomira Kundida i izrekao tekst prisege: „Gospodine načelniče Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, prisežem na časnu i predanu službu zapovjednika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.“General Kundid u prigodnom obraćanju zahvalio je generalu Križancu na doprinosu razvoju HRZ-a i poručio kako od novog zapovjednika očekuje viziju, inicijativu i promjenu te mu zaželio puno uspjeha u vođenju Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.Podsjetio je da se tijekom šestogodišnjeg zapovijedanja generala Križanca Hrvatsko ratno zrakoplovstvo pripremalo i provelo tranziciju u suvremeno ratno zrakoplovstvo.

Foto: MORH/ J. Kopi

„Toj tranziciji najviše je pridonijelo opremanje novim borbenim avionima, transportnim helikopterima kao i besposadnim zrakoplovnim sustavima. Produkt te transformacije prije svega je kvantni skok HRZ-a u smislu razvoja sposobnosti. Promjene zapovjednika obično budu pozitivno konotirane, jer novi zapovjednik dolazi s novom vizijom, promovira nove ideje, što pridonosi progresu i označava novu eru razvoja postrojbi.“Dosadašnji zapovjednik HRZ-a general-bojnik Michael Križanec zahvalio je na iskazanom povjerenju i prilici da služi kao zapovjednik HRZ-a u proteklom razdoblju. „Zahvalan sam što sam imao čast nositi odoru Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, letački kombinezon pilota helikoptera, odoru časnika i generala Hrvatske vojske. Ponosan sam na posljednjih 20 158 dana provedenih u ulozi prvog među jednakima, ulozi vođe izuzetnog tima s kojim ne bih imao straha sučeliti se s bilo kojim protivnikom bilo gdje i bilo kada“, istaknuo je general Križanec.

Foto: MORH/ J. Kopi

Novoimenovani zapovjednik brigadir Krešimir Ražov prisjetio se poginulih pripadnika HRZ-a koji su u zajedništvu s kopnenim i pomorskim snagama pod istim stijegom izvojevali neovisnu i slobodnu državu. „Grana Hrvatskog ratnog zrakoplovstva kalila se i skovana je u ratu. Mudro vodstvo pod prvim hrvatskim predsjednikom dr. Franjom Tuđmanom imalo je nepogrešivu viziju, dok je entuzijazam i hrabrost ljudi s potrebnim strukama i specijalnostima u teškim okolnostima uložilo puno znanja, truda i ljubavi da bi mi danas napokon bili u snažnoj tranziciji prema sofisticiranim tehnologijama najmodernijih zrakoplovstava svijeta. S tom sviješću jasno se zrcali breme odgovornosti koje sam kao zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva od svojih prethodnika upravo preuzeo.“Brigadir Ražov najavio je planove u vođenju HRZ-a i rekao:

„Odmah ću provoditi konsolidaciju znanja i sposobnosti, nastavak pune integracije novih sposobnosti s Hrvatskom kopnenom vojskom i Hrvatskom ratnom mornaricom. Naglasak stavljam i na modernizaciju svih obučnih procesa te nastavak procesa modernizacije oružanih snaga s pripadajućom infrastrukturom.“Čestitke novom zapovjedniku HRZ-a brigadiru Ražovu uputio je i potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić te mu poželio uspjeh u ostvarivanju zadaća modernog Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, a dosadašnjem zapovjedniku generalu Križancu zahvalio je na iznimnoj ulozi u razvoju Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, osobito u procesu uvođenja višenamjenskih borbenih aviona Rafalea u operativnu uporabu.Uz pripadnike Oružanih snaga i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva svečanosti su nazočili izaslanik predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga savjetnik za obranu Ivica Olujić, izaslanik predsjednika Vlade RH, potpredsjednika Vlade i ministra obrane državni tajnik u Ministarstvu obrane Drago Matanović, načelnik Glavnog stožera OSRH general-pukovnik Tihomir Kundid i drugi.