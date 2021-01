Brexit pravila: Britancima na ulazu u EU oduzimaju sendviče

Brexit je pogodio i vozače koji iz Velike Britanije voze prema Europskoj uniji, i to na neočekivan način. Naime, nizozemske televizije emitirale su prizore carinskih službenika koji oduzimaju sendviče sa šunkom vozačima koji su stizali trajektom iz Velike Britanije postupajući prema pravilima o zabrani osobnog uvoza mesa i mliječnih proizvoda u EU, nakon Brexita.

Na snimkama službenici zaprepaštenim vozačima automobila i kamiona na trajektnom terminalu Hook of Holland objašnjavaju kako sada više ne smiju u Europu donositi određenu hranu, poput mesa, voća, povrća, ribe... Tako se vidi kako jedan zbunjeni vozač predaje nekoliko sendviča umotanih u alufoliju te pita može li se predati meso i zadržati samo kruh, no carinik mu na to odgovara: “Ne, sve mora biti oduzeto. Dobrodošli u Brexit, gospodine, žao mi je.”

Next time people tell you there's no new friction at the borders because of Brexit, you can show them this Dutch TV clip of drivers being stopped and having their lunches confiscated. pic.twitter.com/B9eZfDWKFB