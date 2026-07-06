Bračni par otišao u mirovinu s 40 godina: Otkrili na čemu su štedjeli svaki dan da bi to uspjeli

Britanski par Katie i Alan Donegan uspio je otići u mirovinu iznimno rano – on s 40, a ona s 35 godina – zahvaljujući dugogodišnjem, strogo kontroliranom štedljivom načinu života, piše BBC. Par je dio globalnog pokreta poznatog kao FIRE (Financially Independent, Retire Early), koji zagovara ekstremno štedljiv život u radnim godinama kako bi se što ranije postigla financijska neovisnost.

Alan Donegan opisuje kako su njihove svakodnevne navike godinama bile usmjerene isključivo na smanjenje troškova. Zime su, kaže, provodili bez grijanja. “Umjesto toga nosili smo dodatne slojeve odjeće i koristili boce s toplom vodom. Napravili smo od toga igru. To nije bilo patnja, nego strategija”, rekao je Donegan.

Par je rijetko naručivao hranu i gotovo uvijek nosio ručak na posao. Alan tvrdi da su upravo na toj navici uštedjeli oko 40.000 funti (oko 46.000 eura) u deset godina. “Svaka funta koju smo uložili bila je korak bliže životu koji smo željeli”, rekla je Katie Donegan. Osim toga, štedjeli su na svakodnevnim sitnicama. Primjerice, punili su mobitele izvan kuće, tražili odbačene kupone trgovina i maksimalno izbjegavali nepotrebnu potrošnju. Alan, koji je prije radio kao vrtlar, a kasnije pokrenuo edukacijski i coaching posao, te Katie, koja je radila kao aktuar, uspjeli su uložiti gotovo sav višak prihoda u investicije. Kada su njihova ulaganja dosegla oko milijun funti, odlučili su prestati raditi.

BBC navodi da je FIRE pokret u posljednjih desetak godina prerastao iz nišne ideje u globalni trend s gotovo milijun članova na online forumima, posebno na Redditu. Osnovna ideja pokreta je jednostavna: živjeti ispod svojih mogućnosti, ulagati razliku i dopustiti kapitalu da raste.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da takav model nije za svakoga. Carol Schleif iz kanadske investicijske kuće BMO Private Wealth ističe da rana mirovina može donijeti i određene gubitke u kvaliteti života. “Ako rano odete u mirovinu, ali nemate prijatelje, zdravlje ili osjećaj svrhe, morate se zapitati je li to vrijedilo”, rekla je Schleif.

Sličnog je stava i Sarah Coles iz britanske platforme AJ Bell, koja upozorava da je FIRE pristup danas sve teže ostvariv zbog visokih životnih troškova, ali dodaje da neke njegove principe vrijedi zadržati, poput ranog početka štednje i povećanja ulaganja nakon svakog povećanja plaće.

Unutar same FIRE zajednice razvile su se i blaže varijante, poput tzv. “Barista FIRE”, gdje ljudi štede dovoljno da im ulaganja pokrivaju većinu troškova, dok ostatak financiraju povremenim radom. Unatoč kritikama, zagovornici pokreta tvrde da je formula jednostavna. “Principi FIRE-a su jednostavni: troši manje nego što zarađuješ, ulaži razliku i daj vremenu da učini svoje”, rekla je bivša učiteljica Amy Minkley, koja je također otišla u mirovinu prije 45. godine.