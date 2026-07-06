Trump napao Meloni uoči summita NATO-a u Ankari: 'Treba joj sudska zabrana približavanja'

Američki predsjednik Donald Trump na svojoj je društvenoj mreži Truth Social objavio fotografiju na kojoj pozira uz talijansku premijerku Giorgiu Meloni, uz komentar: „Treba joj sudska zabrana približavanja.” Sudska zabrana približavanja zaštitna je mjera koja se najčešće izriče u slučajevima uhođenja, a kojom sud počinitelju nalaže da se ne približava osobi koja je izložena njegovu neželjenom ponašanju. Trumpova sarkastična aluzija na izraz lica Giorgie Meloni na fotografiji više je nego očita.

Objava se pojavila u nedjelju navečer, 5. srpnja, svega nekoliko sati prije početka summita NATO-a u Ankari, zakazanog za 7. i 8. srpnja, na kojem se očekuje sudjelovanje obaju čelnika. Kako piše Corriere della Sera, talijanska vlada ovoga puta ne namjerava odgovarati na, kako ga opisuje, „ovu provokaciju”. Prema istom izvoru, premijerka Giorgia Meloni i ministar vanjskih poslova Antonio Tajani tijekom noći razgovarali su kako bi usuglasili strategiju koja se temelji na potpunom ignoriranju onoga što smatraju osobnim napadom, ocijenjenim neutemeljenim i istrgnutim iz konteksta.

U međuvremenu su iz talijanskog političkog vrha počele pristizati poruke potpore premijerki. „Trump je prezreni nasilnik najniže vrste. Izražavam punu potporu premijerki”, napisao je na društvenoj mreži X čelnik stranke Azione Carlo Calenda. Najnovija objava dodatno produbljuje razdor između američkog predsjednika i talijanske premijerke te potvrđuje nastavak zahlađenja odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Italije. Prve ozbiljnije napetosti pojavile su se još u proljeće 2026. godine zbog neslaganja oko upravljanja krizama na Bliskom istoku i u Iranu, Trumpovih kritika pape Lava XIV. te sve izraženijeg talijanskog odmaka od pojedinih zahtjeva američke administracije unutar NATO-a, piše Euronews.

Prijelomni trenutak dogodio se 19. lipnja, kada je Donald Trump u jednom intervjuu ustvrdio da ga je Giorgia Meloni tijekom summita skupine G7 „preklinjala da se fotografiraju zajedno”, a da je na to pristao isključivo „iz sažaljenja”. Talijanska premijerka oštro je odbacila te tvrdnje nazvavši ih „potpuno izmišljenima”, poručivši kako „ni ja ni Italija nikoga ne molimo”. Trumpove izjave izazvale su snažne reakcije u Italiji te dovele do neposrednih diplomatskih posljedica, među kojima je bilo i otkazivanje posjeta Sjedinjenim Američkim Državama ministra vanjskih poslova Antonija Tajanija.

Posljednjih dana Trump je uputio i oštre kritike na račun Sjevernoatlantskog saveza u cjelini. Američki predsjednik izjavio je u četvrtak, 2. srpnja, kako je „apsurdno” da Sjedinjene Američke Države i dalje održavaju, kako je rekao, „jednosmjeran” odnos s NATO-om. Na platformi Truth Social napisao je: „Nisu stali uz nas!!!”, ustvrdivši kako odnos Washingtona i NATO-a „nije uzajaman”.

Kako bi potkrijepio svoje tvrdnje, Trump je objavio grafikon ukupnih vojnih izdvajanja od 2014. godine do danas. Prema podacima koje je iznio, doprinos Sjedinjenih Američkih Država iznosi 999 milijardi američkih dolara, dok je doprinos Ujedinjene Kraljevine 90,5 milijardi, Francuske 66,5 milijardi, Italije 48,8 milijardi, a Poljske 44,3 milijarde američkih dolara.