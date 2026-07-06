FOTO Goleme misteriozne kugle pojavile se na plaži: Nitko nije znao što su, no sada postoji teorija

Šest tajanstvenih velikih kugli pojavilo se tijekom vikenda na plaži u sjevernom dijelu australske savezne države Queensland. Tamošnja vatrogasna služba podijelila je potom upozorenje kako je riječ o potencijalno opasnim objektima kojima se građani ne smiju približavati. Specijalizirani znanstveni timovi osigurali su pronađene kugle te je oko njih uspostavljena sigurnosna zona u radijusu od 50 metara.

Iako se prvotno smatralo kako je riječ o svemirskom otpadu, Australska svemirska agencija (ASA) sada navodi kako je utvrdila njihov vjerojatan izvor. Naime, u ponedjeljak je navela kako se čini da je riječ o tlačnim spremnicima sa svemirske lansirne rakete. Pojašnjeno je kako lokacija i karakteristike objekata odgovaraju ostacima stranog raketnog tijela koje je nedavno ponovno ušlo u Zemljinu atmosferu nakon boravka u orbiti. Agencija je dodala da surađuje s međunarodnim vlastima kako bi službeno potvrdila o kojem je raketnom sustavu riječ, prenosi BBC.

Mještane je cijeli slučaj zaintrigirao te su znatiželjni doznati podrijetlo kugli. "Vrlo je mirno, ovdje se ne događa mnogo toga. Zato je dodatna aktivnost zasigurno unijela malo uzbuđenja", navela je vlasnica lokalnog restorana.