Procesija za pokojnog iranskog vođu Hameneija započela u Teheranu

Pogrebna povorka za pokojnog iranskog vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hamneija započela je u ponedjeljak u Teheranu uoči njegovog pokopa kasnije ovog tjedna, a vlasti očekuju da će trajati do 12 sati. Procesija je započela u istočnom Teheranu i proći će kroz grad glavnom prometnicom do tornja Azadi na zapadu. General Hasan Hasnzadeh, koji nadgleda pripreme, rekao je za državnu televiziju da se očekuje da će povorka trajati do 12 sati.

Vrhovni vođa je ubijen u izraelskom zračnom napadu na njegovu službenu rezidenciju u Teheranu 28. veljače. Uslijedila je petotjedna američka i izraelska kampanja bombardiranja sve dok početkom travnja nije dogovoreno primirje. Iran je u ponedjeljak zatvorio zračni prostor iznad Teherana iz sigurnosnih razloga.

Privremena i lokalizirana ograničenja leta bit će na snazi do sprovoda u četvrtak. Hamenei bi trebao biti pokopan u svom rodnom gradu Mašhadu na sjeveroistoku Irana nakon ceremonija u svetom gradu Komu i susjednom Iraku. Za iransko vodstvo i pristaše, državni sprovod je i oproštaj od dugogodišnjeg vrhovnog vođe zemlje i demonstracija političkog jedinstva nakon rata. Vlada je više puta izjavila da je Iran izdržao sukob unatoč suočavanju s vojno nadmoćnijim protivnicima.

Hameneijev sin Modžtaba imenovan je vrhovnim vođom početkom ožujka, ali se od tada nije pojavio u javnosti, što je potaknulo nagađanja o njegovom zdravlju. Navodno je zadobio teške ozljede, a ostaje nejasno hoće li prisustvovati sprovodu u Mašhadu.