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UBRZANO STARENJE STANOVNIŠTVA

I u Hrvatskoj će se morati otvoriti javna rasprava o produljenju starosne dobi za odlazak u mirovinu

Autor
Dijana Jurasić
28.06.2026.
u 20:22

Akademik Akrap: Velik pritisak bit će na mirovinski, zdravstveni i sustav socijalne skrbi, što će nužno djelovati na smanjivanje investicija u razvojna područja

Hrvatska, u kojoj je lani gotovo četvrtina stanovništva – ili 902 tisuće ljudi – bila u dobi od 65 i više godina, nije pripremljena za ubrzano starenje stanovništva koje će stvarati ogromne probleme za mirovinski, zdravstveni i sustav socijalne skrbi. Prema projekcijama Eurostata, nastavit će se starenje stanovništva Hrvatske, a smanjivat će se udio djece te ćemo za četiri godine, 2030., imati 951 tisuću stanovnika od 65 i više godina, a manje gotovo 30 tisuća djece mlađe od 15 godina, njih samo 504.918. Za deset godina u Hrvatskoj sa samo 3,731 milijun stanovnika živjet će gotovo milijun starijih od 65 i više godina (971.640) i skoro upola manje djece do 15 godina ili njih 502.547.

Ključne riječi
Hrvatska stariji mirovina demografija

Komentara 13

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BL
Bloomberg
21:00 28.06.2026.

Možda prvo da popišemo broj neradnika u RH? Krenimo od svih vrsta političara i politikanata koje plaćamo, a koji su sami sebi svrha? Da oni se prvo prime motike, a ne starci? Da prvo njima uskratimo primanja lako zarađenog novca? Da prođemo kroz sve stavke troškova u kojima se kriju postoci za moćnike?? Sram vas i stid bilo, stare i boelsne ćete tjerati raditi da vam fiannciraju vaš nerad?

KI
KradomiceKradeze_III
20:34 28.06.2026.

A kako imate za naoružanje? Hvalite se kako se lakoćom 5% BDP-a može odvojiti za naoružanje zbog tipa za kojeg svako malo pišete kako mu je psihičko zdravlje u najmanju ruku upitno a s druge strane kukate kako nema za mirovine. Alo!

Avatar VargaiBoric
VargaiBoric
21:19 28.06.2026.

Hoćete reći otvorit će se pitanje onih koji neće imati uvijete za mirovinu niti će biti fizički i mentalno fit za rad, pa niti neće imati pristojnu mirovinu za život.

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