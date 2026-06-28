I u Hrvatskoj će se morati otvoriti javna rasprava o produljenju starosne dobi za odlazak u mirovinu

Hrvatska, u kojoj je lani gotovo četvrtina stanovništva – ili 902 tisuće ljudi – bila u dobi od 65 i više godina, nije pripremljena za ubrzano starenje stanovništva koje će stvarati ogromne probleme za mirovinski, zdravstveni i sustav socijalne skrbi. Prema projekcijama Eurostata, nastavit će se starenje stanovništva Hrvatske, a smanjivat će se udio djece te ćemo za četiri godine, 2030., imati 951 tisuću stanovnika od 65 i više godina, a manje gotovo 30 tisuća djece mlađe od 15 godina, njih samo 504.918. Za deset godina u Hrvatskoj sa samo 3,731 milijun stanovnika živjet će gotovo milijun starijih od 65 i više godina (971.640) i skoro upola manje djece do 15 godina ili njih 502.547.
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Možda prvo da popišemo broj neradnika u RH? Krenimo od svih vrsta političara i politikanata koje plaćamo, a koji su sami sebi svrha? Da oni se prvo prime motike, a ne starci? Da prvo njima uskratimo primanja lako zarađenog novca? Da prođemo kroz sve stavke troškova u kojima se kriju postoci za moćnike?? Sram vas i stid bilo, stare i boelsne ćete tjerati raditi da vam fiannciraju vaš nerad?