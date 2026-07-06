JD Vance: Rusi na bojištu ne mogu postići gotovo ništa

- Rusi su danas u situaciji u kojoj, unatoč svojim ofenzivnim operacijama, na bojištu mogu postići gotovo ništa, dok uspjesi Ukrajine pomažu stvoriti uvjete potrebne za završetak rata - poručio je to američki potpredsjednik JD Vance u intervjuu za The Sunday Times, prenosi UNN.

Prema Vanceu, kada je proučavao rat između Rusije i Ukrajine, bilo mu je očito da je, s obzirom na široku uporabu dronova i tehnologija nadzora, za Ukrajinu bilo učinkovitije držati obrambene položaje i iscrpljivati Rusiju nego pokretati skupe ofenzivne operacije radi oslobađanja okupiranih teritorija.

- Ako se prisjetite ljeta 2023. godine, glavno pitanje bilo je treba li Ukrajina pokušati izvesti veliku protuofenzivu. Gotovo cijeli zapadni svijet, uključujući predsjednika Joea Bidena, vršio je pritisak na Ukrajince da pokrenu veliku protuofenzivu, koja se kasnije pokazala strateškom i taktičkom katastrofom - rekao je Vance.

Dodao je da administracija predsjednika Donalda Trumpa smatra kako bi se Ukrajinci, uz pregovore, trebali što više usredotočiti na obranu. - Takav je pristup dao mnogo bolje rezultate jer je lakše biti u obrani nego u napadu. Omogućio je Ukrajincima da nešto bolje iskoriste svoju taktičku prednost. Iskreno, Rusi su sada u situaciji u kojoj je ono što mogu postići dugotrajnim ofenzivnim operacijama zanemarivo – i približava se nuli. To bi moglo stvoriti prostor koji nam je potreban da ovaj sukob privedemo kraju - rekao je Vance.

Dodao je kako Rusi plaćaju vrlo visoku cijenu za svaki osvojeni četvorni kilometar teritorija. Prema njegovim riječima, razlog je taj što su SAD i NATO poticali Ukrajinu da se više usredotoči na obranu, što se pokazalo učinkovitom strategijom.