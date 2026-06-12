'Režem tubu paste, a dijelio sam i konzervu s mačkom': Hrvati opisali kako štede na osnovnim stvarima

"Ja sam jednom rezala tubu paste po pola da izvučem još onako tri dana korištenja, pa me usput zanima kakve vi balkanske financijske zločine krijete", započela je korisnica Reddita na popularnom subredditu r/askcroatia i pokrenula raspravu koja je dirnula u živac tisućama Hrvata. Njezino naizgled obično pitanje otvorilo je vrata stotinama iskrenih, duhovitih i ponekad tužnih ispovijesti o štedljivosti koja često graniči s domišljatošću, ali i sjećanjima na teža vremena.

Mnoge od najpopularnijih priča dolaze iz studentskih dana, razdoblja koje je za mnoge sinonim za financijske akrobacije. Jedan se korisnik prisjetio kako je s mačkom dijelio konzervu ragua, "doduše on bez tijesta", dok je drugi opisao tjedni jelovnik koji se sastojao od "tri dana riže s povrćem i četiri dana ostatka riže od jučer". Bilo je tu i onih koji su jeli sendviče samo od kruha i senfa ili čak išli gladni spavati. Navike poput dodavanja vode u tekući sapun, šampon ili deterdžent za suđe kako bi duže trajali pokazale su se kao univerzalno iskustvo koje mnogi prakticiraju i danas, bez obzira na stanje na računu.

Ipak, rasprava je brzo otkrila da ovakvo ponašanje nije uvijek posljedica siromaštva. "Supruga i ja imamo vrlo visoka primanja. Ja svaku tubu paste režem", napisao je jedan korisnik, saževši filozofiju koju su mnogi prepoznali: "Možeš izvaditi čovjeka iz sirotinje, ali ne možeš sirotinju iz čovjeka".

Drugi su istaknuli kako je odgovorno korištenje resursa i izbjegavanje bacanja hrane vrlina, a ne znak neimaštine. Bilo da se radi o sakupljanju vode koja oteče dok se čeka topla voda za tuširanje, hodanju kilometrima umjesto plaćanja taksija ili nošenju odjeće stare desetljećima, čini se da su mnoge od ovih navika duboko ukorijenjene u odgoju i kulturi. U vremenima kada je porast troškova života glavna briga za kućanstva, ove stare metode štednje postaju ponovno aktualne.

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