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NAPETOSTI NA SJEVERU

NATO na nogama: Britanci digli lovce F-35, uznemirila ih opasna ruska provokacija

Dan Jarvis visit to HMS Prince of Wales
Foto: Yui Mok/PRESS ASSOCIATION
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VL
Autor
Mateja Papić
06.07.2026.
u 10:59

Slične akcije ruske avijacije iznad otvorenog mora bilježe se redovito, što od NATO-a i savezničkih zemalja zahtijeva kontinuirani nadzor i pripravnost u regiji.

Britanske zračne snage presrele su dva ruska patrolna zrakoplova tipa Tupoljev Tu-142, poznata pod NATO-ovim nazivom "Bear F", nakon što su se opasno približila udarnoj skupini nosača zrakoplova HMS Prince of Wales u Norveškom moru.

Prema priopćenju britanskog Ministarstva obrane, incident se dogodio krajem prošlog tjedna, kada su ruski pomorski izviđački zrakoplovi u više navrata prilazili britanskoj skupini izvodeći manevre koje su britanske vlasti okarakterizirale kao "opasne i neprofesionalne".

Tijekom susreta zabilježeno je da je jedan od ruskih zrakoplova u blizini nosača zrakoplova HMS Prince of Wales ispustio veći broj sonobuoja – uređaja koji djeluju kao podvodni mikrofoni i koriste se za otkrivanje te praćenje podmornica. Kako bi odgovorili na ovu provokaciju, britanski su piloti 2. srpnja podigli lovce F-35 bazirane na nosaču zrakoplova, koji su potom presreli ruske letjelice i ispratili ih tijekom ostatka njihova leta.

Ovaj incident dogodio se u trenutku kada Ujedinjeno Kraljevstvo po prvi put preuzima zapovijedanje NATO-ovom jedinicom specijalnih snaga. Da podsjetimo, slične akcije ruske avijacije iznad otvorenog mora bilježe se redovito, što od NATO-a i savezničkih zemalja zahtijeva kontinuirani nadzor i pripravnost u regiji.

FOTO Prosvjedi protiv NATO-a u Turskoj: Uhićeno više od 100 ljudi
Dan Jarvis visit to HMS Prince of Wales
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Ključne riječi
Rusija NATO Tu-142

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