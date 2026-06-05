Tijekom ova tri sata računi za struju se gomilaju: Evo što trebate izbjegavati

Tijekom proljeća i ljeta mnogi više vremena provode na otvorenom, zbog čega se povećava i količina prljave odjeće. Stručnjaci tvrde da se troškovi električne energije mogu smanjiti jednostavnom promjenom navike, odnosno izbjegavanjem pranja tijekom tri najopterećenija sata u danu. Najveće opterećenje elektroenergetske mreže bilježi se između 16 i 19 sati, kada se većina ljudi vraća kući s posla te istovremeno koristi više kućanskih uređaja. Baš zato se preporučuje korištenje perilice za rublje u jutarnjim satima, tijekom dana ili kasnije navečer, kada je potrošnja električne energije manja. Takva navika može biti posebno korisna za kućanstva koja koriste tarife s različitim cijenama električne energije ovisno o dobu dana, prenosi The Mirror.

Ljetni mjeseci pružaju i dodatnu priliku za uštedu. Stručnjaci savjetuju sušenje rublja na otvorenom kad god to vremenski uvjeti dopuštaju, kako se računi ne bi gomilali zbog troškova sušilice. Gordon Wallis iz tvrtke Your NRG smatra da je izbjegavanje korištenja sušilice jedan od najjednostavnijih načina za smanjenje potrošnje električne energije tijekom toplijeg dijela godine. „Jedna od najvećih ušteda koje ljudi mogu ostvariti tijekom ljeta jest izbjegavanje nepotrebnog korištenja sušilice nakon pranja odjeće. Sušenje na otvorenom može značajno smanjiti potrošnju električne energije tijekom toplijih mjeseci“, istaknuo je.

Još jedan način za uštedu jest pranje rublja na nižim temperaturama. Zagrijavanje vode jedan je od energetski najzahtjevnijih dijelova ciklusa pranja, pa odabir hladnijeg programa može smanjiti potrošnju električne energije. Mnogi nisu svjesni da za većinu svakodnevno nošene odjeće pranje na 40 °C često nije znatno učinkovitije od pranja na 30 °C, osobito kada je riječ o lagano zaprljanom rublju. S druge strane, programi od 60 °C i više preporučuju se uglavnom za ručnike, posteljinu i druge predmete kojima je potrebna viša razina higijene. Također se preporučuje pranje punog bubnja umjesto nekoliko manjih tura kako bi perilica radila učinkovitije.