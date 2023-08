Kotromanović o Prigožinovoj smrti: Putin je vjerojatno samo nastavio gledati predstavu, s olakšanjem

Vijest o smrti ruskog vojnog moćnika Jevgenija Prigožina poput munje proširila se svijetom. Do prije nekoliko mjeseci Prigožin je kao šef plaćeničke skupine Wagner bio jedna od najopasnijih i najjačih ruskih figura u invaziji na Ukrajinu, ali sve se promijenilo kada je u lipnju ove godine pokrenuo suludu vojnu pobunu na teritoriju Rusije te doslovce marširao svoje snage prema Moskvi. Iako se taj incident naizgled brzo riješio, bilo je vrlo izgledno da su već tada odbrojani dani Jevgenija Prigožina. U posljednja dva mjeseca nije se puno ni znalo gdje je Prigožin, selili su ga od Moskve do Bjelorusije, da bi prije nekoliko dana bila emitirana i njegova snimka iz - Afrike.

Danas je pak u večernjim satima odjeknula vijest kako se srušio zrakoplov u kojem je bilo vodstvo Wagnera, uključujući i Prigožina, a s obzirom na sve što se događalo između Prigožina i ruskog predsjednika Vladimira Putina, svi će prvo pomisliti da se radi o prolongiranoj odmazdi i da je Putin odlučio konačno prekrižiti Prigožinov broj. O Prigožinovom kraju Večernjakova reporterka i urednica Petra Balija razgovara s vojnim analitičarem Večernjeg lista Antom Kotromanovićem.

Kakva je bila vaša prva reakcija kada ste čuli da se srušio Prigožinov zrakoplov?

''Apsolutno nisam ostao iznenađen. Po meni samo istinski optimisti su mogli vjerovati da će Jevgenij Prigožin preživjeti ovaj sukob koji je imao s Vladimirom Putinom zadnjih nekoliko mjeseci. Putin nije mogao oprostiti Prigožinu dvije stvari, a to je javno osramoćenje. Cijeli svijet je vidio to sramoćenje Putina s tim maršom prema Moskvi i najavom okupacije Moskve i rušenja režima. I druga stvar je naravno ta pobuna i svađa s vojskom. Znamo povijest svih Putinovih protivnika kroz zadnjih 10-15 godina, većina njih je završila u zatvorima po Sibiru u kojima se nalaze još neki preživjeli, ali većina je 'pala sa sedmog kata'."

>> VIDEO Srušio se zrakoplov kod Moskve, poginulo 10 osoba. Rusi: Među njima je i Jevgenij Prigožin

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Je li slučajnost da se njegov avion srušio?

"Mislim da sigurno nije slučajnost da se avion srušio sam od sebe. Prošlo je točno dva mjeseca od dana kada se dogodila ta famozna pobuna. Špekulira se o više načina rušenja aviona, a to da je možda srušen sustavima protuzračne obrane ruske vojske ili da je napravljen tehnički kvar ili nekakva manja eksplozija na avionu i kad se digne avion na dovoljnu veliku visinu tad se to aktivira i dođe do eksplozije. Po meni definitivno iza toga stoje ruske obavještajne službe. I to je poruka svim budućim Putinovim protivnicima da nema praštanja. Moja procjena je da će Wagner nastaviti funkcionirati, jer je ta skupina puno vjerno služila Putinu za ostvarivanje njegovih ciljeva, u Siriji, Ukrajini pa i u Africi. Vidjelo smo da se prije neki dan Prigožin slikao i poslao video iz Afrike. Ti plaćenici služit će i dalje Putinu kao prljava vojska."

POVEZANI ČLANCI:

Koliko su takvi privatni avioni sigurni?

"Takvi avioni se redovito održavaju i ne padaju često i definitivno se to nije dogodilo slučajno. To su vjerojatno vojne ili tajne ruske službe izabrale trenutak kada će likvidirati Prigožina. Zanimljivo je da je Putin tada bio na svečanosti povodom obljetnice bitke iz 2. svjetskog rata. Vjerajatno je u miru gledao i slušao svečanost, ne bi me začudilo da Putin nije ni znao točno vrijeme kada će se to dogoditi.

Kako se lako mogu utvrditi okolnosti pada aviona?

"Vrlo lako se mogu utvrditi okolnosti pada, Rusi imaju i vojne i civilne stručnjake. Svi na žalost imaju iskustva pada i civilnih i vojnih zrakoplova. Vrlo brzo će oni to ustvrditi, ali, ti stručnjaci će ustvrditi ono što će tajne službe htjeti da ustvrde. Vjerojatno će to pripisati nekom tehničkom kvaru."

Mora li se predati popis putnika privatnog leta?

"Definitivno da. U normalnim sustavima u zapadnom svijetu moraju se znati popisi. Upravo i zbog ovakvih stvari. Pretpostavljamo da su s Prigožinom bili njegovi bliski suradnici."

Što ova nesreća znači za rat u Ukrajini? I kome više koristi?

"Ništa. Naravno, neće promijeniti tijek rata u Ukrajini. Ukrajinci su dobili nekakvu moralnu zadovoljštinu jer je jedna osoba koja je sravnila njihov grad Bahmut platila kaznu, ali im je vjerojatno žao što se to nije dogodilo od ukrajinske ruke. S druge strane bit će sretni što se to ipak dogodilo. Rusi se, pak, rješavaju problema i oni to rade bez obzira na cijenu, javnost ili imidž. Kada se odluče nekoga likvidirati, bez obzira je li to u Londonu ili Tokiju, oni će to napraviti."

Kakve će biti posljedice ove nesreće?

"Neće biti nikakvih posljedica. Vjerojatno će se utvrditi da je bio tehnički kvar. Za nekoliko dana će to biti zaboravljeno, ovo je vijest sada, ali za nekoliko dana nitko se neće sjetiti Jevgenija Prigožina, a rat će se nastaviti svojim tempom kao i do sada."

Koliko je bila važna njegova uloga u ratu?

"On je bio bitan, sigurno je bio važan kotačić u tom ruskom vojnom mehanizmu. Plaćenićka vojska Wagner u Siriji je stekla znatno iskustvo, i imali su značajnu ulogu i u vojnoj kampanji u Ukrajini, vodili su teške borbe. Poginulo je 10-ak tisuća Wagnerovaca, to su uglavnom bili zatvorenici i kriminalci, a poslužili su Putinovoj politici. Rat će se nastaviti, ta plaćenička vojska i dalje će imati svoju ulogu u ukrajinskom ratu. Dio će vjerojatno funkcionirati kao i do sada, iz razloga što ih i dalje trebaju za prljave poslove i vjerno će služiti gospodaru Putinu."

POVEZANI ČLANCI:

Koliko je će ruska vojska ili wagnerovci biti oslabljeni?

"Mislim da ne značajno. Ovo je sigurno i poruka vojnom vodstvu da se ne igraju s moćnim vladarom, diktatorom i sustavom kao što je ruski. Sigurno će se oni uklopiti u rutinu i politiku ruskog vodstva."

Možete li predvidjeti reakcije Putina u javnosti nakon ovog slučaja? I reakcije Zelenskoga.

"Putin neće reći niti da mu je žao. Vjerojatno je vijest dočekao s olakšanjem i sa zadovoljstvom i nastavio gledati svoju predstavu. Putin se ovog trenutka nalazi na proslavi bitke kod Kurska s drugim važnim osobama iz Ruske federacije. Ovakav događaj neće izazvati nikakav bunt kod Wagnerovaca, svjesni su da su oni bili samo marionete cijelo vrijeme i da su u principu nebitni, ako budu poslušni i dalje dobit će neki novac, u protivnom većina će biti vraćeni u zatvore. Ukrajinsko vodstvo je naravno sigurno sretno, imaju jednog neprijatelja manje."

Tko će potencijalno naslijediti Prigožina u Wagneru?

"Teško je znati tko će biti Prigožinov nasljednik. Vjerojatno će birati osobu koja će biti potpuno odana režimu, i koja neće u budućnosti ulaziti u teške svađe s vojnim vodstvom."