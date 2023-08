'Imat će ovo posljedice na rat. Wagnerovci i Čečeni su jedini mogli napraviti neki prodor u Ukrajini'

Večernjakov novinar Tomislav Krasnec, dopisnik iz Bruxellesa, komentirao je u emisiji Večernji TV-a situaciju u Rusiji gdje je jučer pao zrakoplov s čelnicima Wagnera, među kojima je bio i šef Jevgenij Prigožin koji je poginuo.

– Stigle su i potvrde vlasti u Tveru da u mrtvačnici leži tijelo Jevgenija Prigožina. Sinoć je udarni ruski televizijski dnevnik posvetio samo tridesetak sekundi vremena toj vijesti. Samo dva mjeseca nakon što je Prigožin poveo pobunu i marš na Moskvu u kojem je htio srušiti Putinove suradnike, ali ne i samog Putina. Mi smo već taj dan javljali da on govori u porukama ''Mi nismo protiv Putina''. Putin i Prigožin bili su prst i nokat, on je stvorio Prigožina. Pobunu koju je poveo protiv njegovih suradnika Putin mu nikad nije mogao oprostiti. Ima jedna snimka prije nekoliko godina u kojoj novinar pita Putina zna li praštati, on odgovara: ''Da, ali ne sve.'' I onda ga novinar pita što ne može oprostiti, a on odgovara: ''Izdaju.'' To je ono što svi iščitavamo što se dogodilo, da je državni aparat servirao Prigožinu osvetu – rekao je Krasnec.

- Srušiti avion na nebu iznad centralne Rusije, nije mala stvar. Wagnerovci nagađaju da ga je srušila ruska protuzračna obrana. Možemo tvrditi da je ovo bio praktički državni atentat na jednog od protivnika Putinovog režima kojeg je sam Putin prozvao za izdaju prije dva mjeseca - smatra Krasnec.

Ističe kako je Prigožin zamjerao Rusiji to što nisu dovoljno agresivno razarali Ukrajinu.

- On je zločinac, ali činjenica da je Rusija i danas država koja zorno prikazuje da je spremna izvesti atentat na čovjeka koji je blizak Putinu, koji uživa i možda neku popularnost među vojnicima na frontu, govori o naravi tog zločinačkog režima na čelu s Putinom - kaže Krasnec.

Upitan je i koliko je realno da će Wagnerovci ponovno krenuti na Moskvu.

- Pitanje je tko širi te informacije. Je li to u magli rata, možda ih pušta i ukrajinska strana. Ova poruka Putinova je svakom Wagnerovcu zorno pokazala tko god misli dizati glas ili voditi nekakve pobune da će ga progutati mrak, da je njegov život skončao - kaže Krasnec.

Hoće li ovo utjecati na tijek rata u Ukrajini?

- Zasigurno da hoće. Wagnerovci su bili na strani ruske agresorske vojske, bili su jako brutalni, to su zločinci najgore vrste. Oni i Čečeni pod zapovijedanjem Kadirova su bili jedina snaga s kojom je Rusija mogla napraviti neki prodor u Ukrajini. Sve drugo su mobilizirani vojnici s prastarom opremom i tenkovima iz 60-ih godina. Imat će ovo posljedice. No, ovo je dobro za Ukrajinu, no ne znači nužno da je neki smrtni udarac Rusiji odnosno da će je izbaciti iz ravnoteže. U ovoj fazi je Putinova kalkulacija da odugovlači ovo stanje na fronti do izbora u Americi jer se nada da bi ako pobjedi Trump ili netko sličan Trumpu Amerika mogla izgubiti interes da podržava Ukrajinu - rekao je Krasnec.

