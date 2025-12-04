Ministar Božinović: Sportaši ne trebaju fantomke da bi glumili frajere

U pratnji najbližih suradnika, potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović susreo se s vrhunskim sportašima iz borilačkih sportova koji su na ugovoru o djelu s policijom ali i dvjema trofejnim parasportašicama također pripadnicama Ministarstva unutarnjih poslova. Do susreta je došlo na Policijskoj akademiji "Prvi hrvatski redarstvenik" u Dubravi uz nazočnost velikog broja polaznika Srednje policijske škole "Josip Jović" kojima je ministar poručio da im ti sportaši trebaju biti uzori. A svi oni imali su priliku upoznati se i postaviti pokoje pitanje trojici najnovijih svjetskih prvaka u kikboksu (Ivan Bertić, Andre Kedveš, Vito Košar) kao i trećeplasiranom karatašu svijeta Ivanu Kvesiću ili pak paraolimpijkama (stolnotenisačicama) Anđeli Mužinić Vincetić i Heleni Dretar Karić.

I dok su svi spomenuti neka vrsta pričuve, svečanosti su nazočili i djelatni policajci, Splićanka Lorena Barbir i Zadranin Ante Verunica. Lorena je interventna policajka a Ante službenik specijalističkog tima, jedinice specijalne i interventne policije. Inače, Barbir je na posljednjem Svjetskom prvenstvu osvojila broncu a Ante u karijeri ima više medalja s najvećih svjetskih natjecanja pa tako i najnovije svjetsko srebro.

Brojka koja je na nazočne ostavila snažan dojam jest da su se kikboksači s posljednjeg SPa- iz Abu Dhabija vratili s čak osam zlata, sedam srebra i devet bronci. Impresivna je to brojka pri kojoj treba znati da se radi o sportu koji ima više disciplina a samim time i više prilika za osvajanje odličja. Dakako, to nimalo ne umanjuje zlatni domet nazočnih Bertića, Kedveša i Košara. Štoviše, Bertić je obranio naslov svjetskog prvaka baš kao i Đakovčanin Kedveš. A riječ je o borcima koji dosad imaju i niz zapaženih naslova u profesionalnom ringu a za vjerovati je da će njihovim putem i Košar koji je prošle godine bio svjetski prvak u tajlandskom boksu a ove u kikboksu.

Najviše staža u kikboksu ima 36-godišnji Verunica, čak 21 godinu. Unatoč obiteljskim obvezama, a trostruki je otac, a i stalnom policijskom poslu, Ante pronalazi vremena i za treninge kikboksa. Baš kao i 22-godišnja Barbir koja već pet godina trenira boks a ove se godine odlučila okušati u kikboksu i već je stigla medalja.

- Ja vam radim turnuse po 12 sati nakon čega imam 24 sata slobodno a nakon 12 sati noćne imamo 48 sati za odmor. A ja to slobodno vrijeme koristim za treninge pa čak znam i nakon noćne odmah otići na trening. To je moj san i ja sam ga ostvarila - kazala nam je Lorena kojoj je veliki uzor Mirko Filipović kojeg bi voljela upoznati.

A svoju novu svjetsku medalju, ovaj put broncu karataš Ivan Kvesić čekao je sedam godina i da nije nastupao sa slomljenim nosom možda bi ponovio uspjeh iz 2018. kada je bio svjetski prvak.

- Mi sportaši trenutačno smo u policiji na ugovoru o djelu a uskoro bi trebalo doći do toga za postanemo i stalni zaposlenici.

To da su sportaši zaposleni u vojsci i policiji nije ništa novo jer u takozvanim malim sportovima tako stvari funkcioniraju u nizu zemalja kao što su Italija, Njemačka, Austrija, Slovenija...

Ratko Kovačić, predsjednik Hrvatskog paraolimpijskog odbora, zahvalio što MUP zapošljava i parasportaše, jer se tako ističe i vrijednost različitosti, što i ne čudi ako se zna da MUP ima 787 zaposlenih osoba s invaliditetom. A među njima su sada i višestruke europske prvakinje u stolnoteniskim parovima Helena Dretar Karić i Anđela Mužinić Vincetić koje već 14 godina igraju zajedno a Anđela je i aktualna paraolimpijska pobjednica iz Pariza.

Inače, podatak o 787 zaposlenih invalidnih osoba u MUP-u iznio je ministar Božinović koji je još kazao:

- Danas smo morali odustati od nekih točaka ove svečanosti jer se naš splitski kolega bori za život i naše misli i molitve su uz njega i njegovu obitelj. Što se pak tiče ovih sportaša mi smo počašćeni da su oni dio našeg sustava. U sportašima smo mi dobili vrijedne dionike, zacijelo ne u segmentu rada na terenu ali su to ljudi od kojih naši ljudi imaju što na učiti i koji mladim policajcima trebaju biti uzor jer će ih to zacijelo puno kvalitetnije oblikovati nego društvene mreže i virtualna stvarnost. Mi od sporta dobivamo više nego što ulažemo. Ovakvi rezultati nisu naš uvjet ali smo mi sretnih što ih možemo slaviti. Ovi mladi ljudi ne trebaju kapuljače niti fantomke da bi glumili frajere ili neustrašivost jer oni ju žive. Neki ljudi s ruba društva o sebi šalju lažne slike a ovi sportaši su stvarni prvaci.

S obzirom na to da je ovog časa u policiji zaposleno 24 sportaša i parasportaša, glavni tajnik HOO Siniša Krajač je ovako poentirao:

- Nadamo se da će se ovaj projekt nastaviti na zadovoljstvo sportaša, policije ali i države jer ovakvi samoprijegorni i uporni ljudi moraju biti stup našeg društva.