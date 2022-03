Božinović: U Hrvatsku stiglo više od 8300 Ukrajinaca, a najgoru fazu tek očekujemo

U Hrvatsku je pristiglo više od 8300 Ukrajinaca, kazao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović na konferenciji za medije na kojoj je govorio o prihvatu izbjeglica.

- Mi u Europi suočavamo se s jednom humanitarnim pitanjem par excellence. Tisuće ljudi dnevno napuštaju Ukrajinu. Gradovi se zaokružuju od strane ruske vojske tako da možemo očekivati veći broj dolazaka u sve zemlje članice Europske unije. Naša je namjera pokazati da je naš pristup od prvog dana sveobuhvatan, da smo nastojali predvidjeti sve ono s čime ćemo se morati nositi u raznim aspektima organizacije života - naveo je te dodao kako žele postići transparentnost svega što se po tom pitanju radi te što će se raditi.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković idući će tjedan ići na sastanak Europskog vijeća, dok se 28. ožujka organizira susret ministara unutarnjih poslovima gdje će se, kako navodi Božinović, razgovarati o koordiniranim naporima. Tvrdi kako postoje brojna pitanja, a jedno od njih je financiranje prihvata. Komisija po tom pitanju razmatra različite mogućnosti.

- Pomoć koju sada, u prvom redu, Komisija daje ide onim država koje su države prvog ulaska, Hrvatska to nije. Možemo računati da će se najveći broj onih koju dođu u Hrvatsku tu i zadržati - kaže. Hrvatska je, dodaje, istaknula spremnost da primi 20 tisuća raseljenih osoba.

- To je brojka koja se može i uvećati, ovisno kako će teći razvoj događaja u Ukrajini, najgoru fazu tek očekujemo, a za još jedno izvjesno razdoblje sve obveze koje proizlaze će se sigurno morati financirati iz državnog proračuna. Također, razmatramo kako poduprijeti građane koji stanove, apartmane ili kuće žele ustupiti. Pokušavamo doći do projekcija troškova koji će se uputiti prema Vladi. Cilj je da što više ljudi bude u pojedinačnim smještajima diljem Hrvatske. Mislim da je to pristup koji bi trebao zadržati. Naravno, činjenica je da su prvi išli kod rodbine ili na poznate adrese, tako da nam se u posljednje vrijeme povećao dio koji se smješta u kolektivne smještaje - rekao je Božinović.

Od prvog trenutka, navodi, sve se radi s pristupom za kojeg smatra da je "realan i primjeren situaciji" zbog toga što se radi o najvećoj humanitarnoj krizi u Europi nakon Drugog svjetskog rata.

- Kada govorimo o kolektivnim smještajima, raspisali smo natječaje. Sve što se bude davalo na raspolaganje, bit će u svakom trenutku dostupno javnosti. Mislim da možemo biti zadovoljni. Ja sam bio u nekim drugim državama članicama, Hrvatska ide nekoliko koraka unaprijed, želimo anticipirati sve situacije. S jedne strane da organizacijski, financijski i logistički budemo spremi, a s druge da se ukrajinski ljudi zbrinu na jedan način koji pokazuje svu empatiju koju hrvatski čovjek ima prema ratnim stradalnicima - naveo je da to uključuje i aktiviranje školstva, zdravstva, socijalne skrbi, radnih mogućnosti...

- Prvi naš refleks je da se djecu zbrine u ustanove predškolske skrbi i škole. To zasad teče bez probleme. Zdravstvena skrb je na razini punog opsega - dodao je.

Davor Božinović predstavio je danas i web stranicu "Hrvatska za Ukrajinu" koja sadrži sve korisne informacije za prihvat i zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine, ali i informacije za sve koji žele pomoći raseljenom stanovništvu Ukrajine.

Tamo će se, kako je naveo, svakog dana ažurirati podaci o broju pristiglih izbjeglica, kao i aktivnostima koje se provode. Također, istaknuo je kako je stranica namijenjena i Ukrajincima jer je dostupna na ukrajinskom jeziku.

VIDEO Rusi prodiru sve dublje u Mariupolj, vode se ulične borbe: 'Centar grada više ne postoji'

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tijek događaja u Ukrajini pratite OVDJE.