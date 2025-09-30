Stanovnici jednog kvarta u Puli zamolili su ovih dana pojačane patrole policije na dječjem igralištu koje je okupirala skupina maloljetnika koji maltretiraju djecu iz kvarta, napadaju i starije prolaznike, zvone na vrata ljudima, jure romobilima, nasilni su prema prolaznicima. Banda maloljetnih nasilnika u zagrebačkoj je Dubravi otišla toliko daleko da, osim što maltretira vršnjake, napada i prebija i odrasle osobe; policajku u civilu i njezina dečka. Studenta su prije mjesec dana u parku u Varaždinu pretukla trojica maloljetnika bez ikakvog razloga, nakon čega je s teškim ozljedama završio na operaciji čeljusti. U Osijeku maloljetnici, nakon što su romobilom udarili dječaka i skrili ga, bili bezobrazni prema policiji koja dolazi na uviđaj, lagali, urlali, ne boje se nikoga, ne odgovaraju... Zastrašujući bismo niz mogli nastaviti unedogled samo poražavajućim slučajevima nasilnih maloljetnika za koje javnost zna. Stvarni je broj, vjerojatno, mnogo gori. Ne uljepšava je ni policijska statistika.
Napadaju starije, maltretiraju vršnjake, lažu i urlaju: 'I nasilna djeca i njihovi roditelji moraju odgovarati'
Roditelji imaju sve manje vremena baviti se djecom, a sve su osjetljiviji kada im stručne službe ili nastavnici skrenu pažnju na ponašanje djeteta koja nije primjereno; oni unaprijed osuđuju sve ostale... navodi psihologinja Mirjana Nazor
Postajemo feminizirano društvo. Prvo pitanje koje kao muškarac postavljam je zašto očevi nisu naučili svoje sinove kako da se brane? Ja sam bio žrtva nasilja. Onda me tata naučio kako se braniti. Kad sam izmlatio nasilnika na školskom dvorištu više me nitko nije dirao. I moja stara učiteljica je bila ponosna na mene. Vidljivo. Stara škola. Vrhunski pedagog.
kada je od bratica sin radio nered u skoli bratic je dosao u skolu i pred cijelim razredom ispljuskao vlastitog sina i rekao profesoru da ubuduce on to uradi da opet ne mora dolaziti. mali osramoceen i u strahu od profesora vise nije cackao nikoga. kako god nekome ovo izgledalo, otac mu je ucinio uslugu
Odmah osnovat hrvatski Alkatraz za maloljetne kriminalce kao sto su iz ove grupe i sve ih strpat tamo, bez obzira na godine. I da to ne bude nekakav popravni dom, jer za ovakve nema popravka. Ne, ovakvi moraju biti u najgorim mogucim uvjetima. Da se u njima ugasi svaka volja za kriminalom, policiji dat odrijesene ruke...