Napadaju starije, maltretiraju vršnjake, lažu i urlaju: 'I nasilna djeca i njihovi roditelji moraju odgovarati'

Stanovnici jednog kvarta u Puli zamolili su ovih dana pojačane patrole policije na dječjem igralištu koje je okupirala skupina maloljetnika koji maltretiraju djecu iz kvarta, napadaju i starije prolaznike, zvone na vrata ljudima, jure romobilima, nasilni su prema prolaznicima. Banda maloljetnih nasilnika u zagrebačkoj je Dubravi otišla toliko daleko da, osim što maltretira vršnjake, napada i prebija i odrasle osobe; policajku u civilu i njezina dečka. Studenta su prije mjesec dana u parku u Varaždinu pretukla trojica maloljetnika bez ikakvog razloga, nakon čega je s teškim ozljedama završio na operaciji čeljusti. U Osijeku maloljetnici, nakon što su romobilom udarili dječaka i skrili ga, bili bezobrazni prema policiji koja dolazi na uviđaj, lagali, urlali, ne boje se nikoga, ne odgovaraju... Zastrašujući bismo niz mogli nastaviti unedogled samo poražavajućim slučajevima nasilnih maloljetnika za koje javnost zna. Stvarni je broj, vjerojatno, mnogo gori. Ne uljepšava je ni policijska statistika.