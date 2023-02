Božinović: Policija radi svoj posao najbolje što može, niti DORH nije odmah dao mišljenje

Potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ocijenio je da nema razloga za slanje inspekcije u primorsko-goransku policijsku upravu u vezi s nedavnom tučnjavom na Platku za koju je državno odvjetništvo najavilo dodatne izvide. ''Ja ne šaljem inspekcije, a to nije učinio ni glavni ravnatelj policije jer ne vidimo razloga za tako nešto'', kazao je Božinović u petak u Dubrovniku gdje je sudjelovao u Festi svetog Vlaha.

VIDEO Uznemirujuća snimika tučnjave na Platku

''Kada govorimo o komunikaciji s javnošću, a koja je vezana za prekršajna djela i javni mir te sigurnost, ono što treba znati je da u Hrvatskoj dnevno ima oko 200 kaznenih djela i oko tisuću prekršaja. Zamislite situaciju u kojoj bi se o svakom takvom djelu obavještavalo javnost. U tom slučaju bi trebali imati puno više ljudi koji bi trebali raditi taj posao, a redakcije puno više novinara koji bi htjeli sve pokriti'', odgovorio je na upit novinara vidi li problem u komunikaciji s javnošću. Dodao je da uvijek postoji procjena o čemu se obavještava javnost i to rade policijske uprave i postaje u čiji se posao nitko ne miješa.

'Izvidi i dalje traju, može doći do novih dokaza'

Upitan je li kasnila s izvješćivanjem o događaju na Platku, Božinović je ocijenio da je policija radila svoj posao najbolje što može. ''Policija je utvrđivala činjenice, sagledavala dinamiku događaja, utvrdila sudionike.... Potom je obavijestila javnost i Državno odvjetništvo. Da policija nije radila svoj posao, onda ne bi bio takav spis sa svim elementima o kojima govorim'', rekao je.

Božinović se osvrnuo i na navode da je zbog sudjelovanja u tučnjavi, uz trojicu mladih MMA boraca, prijavljen i ozlijeđeni pripadnik HGSS-a, što je policija kasnije demantirala. ''Ne znam tko je rekao, a tko je demantirao. Netko je nešto kazao, a policija je to demantirala. To je uobičajena disciplina da ako netko spomene da je policija nešto napravila ili nije napravila, a policija smatra da tome nije tako, onda to policija i demantira'', kazao je.

Govoreći o dodatnim izvidima koje je u tom slučaju zatražilo državno odvjetništvo Božinović je rekao da je policija bila pod pritiskom zašto nešto prvi dan nije kvalificirala ''na ovaj ili onaj način''.

''Da je to tako jednostavno, onda bi DORH donio odluku o prekvalifikaciji, no oni su naložili dodatne radnje. Izvidi i dalje traju i uvijek se može doći do dodatnog dokaza koji može utjecati na odluku. No, raditi bilo koju vrstu pritiska da policija u jednom ili dva dana, ili kroz nekoliko radnji, mora donijeti odluku koju bi bilo tko očekivao, to tako ne ide", rekao je.

Podsjetimo, prošle nedjelje na Platku tri MMA borca u dobi od 21 i 22 godine napala su pripadnike HGSS-a i ljude koji su im priskočili u pomoć. Do sukoba je navodno došlo nakon što su mladići zapeli autom u snijegu uslijed driftanja po skijaškoj stazi te su zatražili pomoć od pripadnika HGSS-a koji je procijenio da im nije u mogućnosti pomoći s izvlačenjem automobila, što ih je razljutilo dovoljno da započnu fizički sukob.

VIDEO Čelnik MMA Unije: Tirielovo ponašanje najoštrije osuđujemo, učinio je veliku štetu MMA sportu