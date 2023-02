Mučni detalji napada na Platku: Pretukli djevojku i dvojicu muškaraca, među kojima je i HGSS-ovac

Prošlog je vikenda na Platku večer završila kaosom i divljačkim ponašanjem MMA boraca koji su divljali po stazi, te pretukli dvojicu muškaraca i jednu djevojku. Svedočanstvo o potresnim događanjima na Platku za Novi list iznio je jedan od gostiju X bara koji se zatekao na Platku.

Prema riječima svjedoka trojica mladića provela su poslijepodne u X baru, navečer su ispred bara vježbali na snijegu MMA tehniku hrvanja, nakon čega su malo iza 20 sati BMW-om driftali na stazi u blizini baze HGSS-a. Zbog divljanja uskoro su automobilom zapeli u snijegu, pa su ga pokušali izvući guranjem i otkopavanjem, ali neuspješno.

Članovi HGSS-a također su nakon dugog dana boravili u X baru. Jedan od njih krenuo je na spavanje u bazu, a na putu su ga presreli mladić i djevojka koji su mu zapriječili prolaz i zahtjevali da motornim sanjkama izvuče BMW iz snijega. Nakon što im je rekao da to ne može, te da ide spavati, mladić ga je nokautirao, te je HGSS-ovac ostao ležati bez svijesti . Jedan od gostiju bara koji je sve vidio potrćao j u pomoć, te odvojio napadača od ozlijeđenog HGSS-ovca. No to nije primirilo mladića koji se s njim počeo naguravati. Njemu su se ubrzo pridružila i druga dvojica mladića iz BMW-a. Muškarac koji je pritrčao u pomoć uskoro također dobiva snažan udarac u glavu, te ostaje ležati na tlu. Situacija dodatno eskalira jer se ozlijeđeni HGSS-ovac osvijestio, te sjeo, no dobio je drugi udarac, ovog puta s leđa nogom u glavu. Nastaje strka, jer pomagači ne znaju je li uopće živ. Pokušali su mu izvući jezik, dati kisik i oživljavati ga, a istovremeno su muškarca koji je istrčao u pomoć iz X bara napali putnici iz BMW-a, prvo šakama, a zatim su ga 'cipelarili' na podu.

U sve se uključila i jedna djevojka koja je pokušala pomoći zaustavljajući iživljavanje, ali je zaradila četiri direkta udarca šakom u glavu i pala na pod. 'Mi smo borci. Znate vi tko smo', nastavili su svoj bahati i sumanuti pohod mladići iz BMW-a. U međuvremenu je stigla hitna pomoć po teško ozlijeđenog HGSS-ovca, te policija koja je odvela trojicu divljaka.

Privedeni nasilnici već su pušteni iz pritvora, a HGSS-ovac koji je prvi bio na udaru zaradio je potres mozga, ozljedu vratne kralježnice i ne sjeća se događaja.

Drugi pretučeni muškarac ima slomljenu ruku, a djevojka ima unutarnje krvarenje na plućima. Postoji snimka događaja, koja traje oko 20 minuta, a policija ju koristi za istragu. PU primorsko-goranska još nije detaljnije izvijestila o izgredu, a istraga je u tijeku.