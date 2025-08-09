Misle da uvijek sve mora biti po njihovom: Ovo je 5 najrazmaženijih horoskopskih znakova
Svaki horoskopski znak ima svoje vrline i mane, no neki od njih jednostavno ne znaju funkcionirati bez posebnog tretmana. Iako razmaženost nije nužno loša osobina i često se iza nje krije potreba za pažnjom, nježnošću ili visoka samosvijest, ipak je kod određenih znakova posebno izražena.
Lav: Lav voli biti u središtu pažnje, a razmaženost mu dolazi gotovo prirodno. Uvijek očekuje da se prema njemu postupa s divljenjem i poštovanjem, čak i kada to nije nužno zasluženo. Ako osjeti da mu ne pridajete dovoljno pažnje, uvrijedit će se. Lav jednostavno voli luksuz, glamur i ekskluzivnost. Očekuje da ga se tretira kao osobu posebnog statusa jer smatra da to naprosto zaslužuje.
Bik: Bik uživa u udobnosti, finim stvarima i rutini te vrlo teško prihvaća promjene koje bi narušile njegov osjećaj sigurnosti. Kada mu se nešto ne sviđa, neće se ustručavati jasno to pokazati. Razmaženost kod Bika često se očituje kroz potrebu za materijalnim komforom: dobar obrok, mekani krevet i tišina. Sve manje od toga doživljava kao napad na vlastiti mir.
Rak: Iako se često opisuje kao nježan i brižan, Rak zna biti emocionalno vrlo razmažen. Ako osjeti da mu ne pružate dovoljno ljubavi i podrške, povući će se i uvrijediti, a da vam možda neće ni reći što je pošlo po zlu. Njegova osjetljivost ponekad ga tjera da sve uzima previše osobno, a onda se ponaša kao da cijeli svijet mora prilagoditi njegovim emocijama.
Vaga: Vage vole sklad i estetiku, ali i to da im se ugađa. Nerijetko očekuju da im se donose odluke, da ih se tetoši i da sve oko njih izgleda savršeno. Vaga će teško pristati na kompromis ako se ne osjeća kao da je na dobitku. Iako naizgled mirne, mogu postati vrlo pasivno-agresivne kada im se ne ide niz dlaku.
Ribe: Ribe su sanjari, emotivne i duboke, ali i sklone drami kada osjećaju da nisu dovoljno shvaćene. Njihova razmaženost nije materijalne prirode, već emocionalna – žele stalnu pažnju, nježnost i razumijevanje. Ako ih ignorirate ili im ne date prostora za izražavanje emocija, mogu se uvrijediti i 'nestati' u svojem svijetu tišine i tuge.