Inspektorat najavio oštre mjere: Zbog premještanja svinja moguće i kaznene prijave

Veterinarska inspekcija će po završetku nadzora slučaja ilegalnog premještanja životinja iz područja zahvaćenog afričkom svinjskom kugom (ASK), poduzeti sve zakonom propisane mjere, uključujući pokretanje prekršajnih postupaka i podnošenje kaznenih prijava, odgovorili su iz Državnog inspektorata (DIRH) na upit Hine. Inspekcijski nadzor je pokrenut nakon što je veterinarska inspekcija državnog inspektorata u subotu utvrdila teške nepravilnosti u prijevozu svinja iz zone ograničenja zbog afričke svinjske kuge (ASK) te naredila njihovu eutanaziju.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić naglasio je tada da su za ukupno 700 svinja istog vlasnika "iskucane svjedodžbe'' od veterinarske tehničarke koja je koristila potpis veterinara koji nije bio prisutan. Dodao je i da je za 330 od ukupno 341 svinje u tri kamiona postojala dokumentacija, dok je tek jedna životinja bila označena ušnom markicom. Odgovarajući na upit Hine, iz DIRH-a su naveli kako još nisu dovršeni inspekcijski nadzor njihove veterinarske inspekcije te epidemiološko istraživanje nadležnih službi.

S obzirom na to da se radi o postupku koji uključuje nadzor nad objektom otpreme, ovlaštenom veterinarskom organizacijom i prijevoznikom, provjeru svih izdanih svjedodžbi te utvrđivanje odgovornosti svih uključenih strana, inspektorat je istaknuo da još ne može iznositi detalje niti prejudicirati konačne ishode tih radnji. “Veterinarska inspekcija će, po utvrđivanju svih činjenica i završetku nadzora, poduzeti sve zakonom propisane mjere, što uključuje pokretanje prekršajnih postupaka i podnošenje kaznenih prijava nadležnim pravosudnim tijelima protiv svih odgovornih osoba”, stoji u odgovoru DIRH-a na upit Hine.

Vezano uz aktualnu epidemiološku situaciju povezanu s afričkom svinjskom kugom, inspektorat je naglasio da je u Slavoniji angažiran povećan broj veterinarskih inspektora, pored 19 trajno raspoređenih u područnom uredu u Osijeku. Ukupno u Hrvatskoj, naveli su, zaposleno je 154 veterinarska inspektora. S obzirom na to da organizacija rada veterinarske inspekcije omogućuje hitno preraspoređivanje dodatnih inspekcijskih timova ovisno o dnevnom razvoju situacije, poslove vezane uz afričku svinjsku kugu obavljaju i veterinarski inspektori iz područnih ureda iz Zagreba, Varaždina, Rijeke i Splita te Središnjeg ureda. Iz državnog inspektorata su također uputili apel svim posjednicima i prijevoznicima da se strogo pridržavaju biosigurnosnih mjera i propisa o označavanju životinja, jer se ne tolerira nikakvo kršenje pravila u situaciji ugroze od afričke svinjske kuge.